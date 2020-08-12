12.08.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Беспорядки, Политика, Провокации
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Белорусским майданщикам срочно нужны сакральные жертвы


Организаторам белорусского майдана нужно, чтобы среди протестующих было как можно больше жертв, чтобы обосновать применение оружие с их стороны.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев» заявил российский политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ищенко, организаторы акций протестов ждут, пока силовики начнут массово применять оружие по митингующим. Это спровоцирует ситуацию так же, как было во времена «Евромайдана» в Киеве.

«Они еще не задействовали, правда неизвестно, задействуют ли, но пока не задействовали вооруженных боевиков, а они у них несомненно есть, потому что они не случайно вкладывали в уста Лукашенко – те самые предатели в его окружении – не случайно вкладывали в уста Лукашенко, что готовится вооруженный переворот и вынудили его подтянуть к Минску армию и даже вывести войска на улицы.

Потому что им необходимо для того, чтобы на улицах появились люди с оружием, чтобы возник вооруженный, восставший против тирании народ, им надо, чтобы армия или полиция пролила заметное количество крови, чтобы первые выстрелы прозвучали с той стороны. И они к этому сознательно идут.


Я вам напомню, что еще в первый день протеста, после первого дня протеста Лукашенко говорил о том, что они пытались прорваться к Дворцу независимости и взять его штурмом. И подчеркивал, что там несет службу госохрана, если бы ОМОН не удержал на дальних подступах, то там могла бы пролиться кровь. Это именно то, что им надо, они сознательно, целенаправленно двигаются к кровопролитию для того, чтобы обвинить силовиков, обвинить Лукашенко и получить моральное право применить против них оружие. То, что они в своем время сделали в Киеве», – заявил Ищенко.

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