Белоруссккая дипломатия наконец заговорила с киевским режимом по-серьезному

Новости Украины

Между Белоруссией и Украиной продолжает искрить. Вечером 8 октября белорусский МИД вызвал посла Украины в Минске Игоря Кизима и вручил ему ноту, в которой обвинил Киев в планировании военного удара по территории Белоруссии.

Интересно, что на момент написания этой статьи никакой информации ни о вызове украинского посла, ни о том, что стало для этого причиной нет ни на сайте белорусского МИД, ни в государственных СМИ Белоруссии. О произошедшем мы знаем исключительно по реакции украинской стороны.

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Разумеется, Киев все отрицает. МИД Украины назвал обвинения белорусских коллег «очередными инсинуациями», которые «могут являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины». В принципе, ничего иного от ведомства Кулебы ждать и не приходилось.

Повторюсь, сейчас, когда я пишу эту статью, я понятия не имею, что стало формальным поводом именно для этой ноты, однако удивляться следует не тому, что послу ее вручили, а тому, что это сделали только сейчас.

Потому что факты подготовки к агрессивным действиям на территории Белоруссии со стороны украинских военных не только имели место, но и широко пропагандировались самими этими военными.

Речь идет о так называемых «полках» имени Калиновского и «Погоня», батальоне «Террор» и прочих подобных вооруженных формированиях, действующих на территории Украины. До недавнего времени о своих планах вернуться в Белоруссию с оружием в руках для того, чтобы наводить порядки, подобных украинским, они заявляли, хоть и громко, но неофициально.

Однако примерно с августа-сентября картина поменялась и эти формирования уже не только заявили о планах переноса военных действий на территорию Белоруссии, как о своей официальной политической позиции, но и объявили набор «силового резерва» – «пятой колонны», которая должна встретить их в Белоруссии и поддержать захватами важных объектов и террором в отношении представителей и сторонников белорусской власти.

Напомню, речь идет не о бородатых боевиках, которые осуществляют такую подготовку где-то в безлюдных лесах Чернобыльской зоны отчуждения втайне от официальных украинских властей, а о воинских подразделениях, официально входящих в структуру Вооруженных сил Украины. И за подобное поведение украинских военнослужащих несет прямую ответственность как командование ВСУ, так и политическое руководство страны.

Опровергать эти планы украинских военнослужащих бессмысленно. Отрицать то, что военное и политическое начальство было в курсе этих планов – тоже. Такое отрицание фактически означало бы, что Украина не контролирует собственную армию, в которой любой батальон может, не согласовывая свои действия с командованием, готовить вооруженную интервенцию против соседнего государства. При всем неуважении к украинскому руководству и украинской армии, в подобную анархию там я поверить не могу.

Даже, если других фактов подготовки Украины к вооруженной агрессии против Белоруссии предъявлено не будет, этого уже достаточно для того, чтобы предъявленные обвинения не были голословными.

Традиционно многовекторный белорусский МИД наконец-то решился и сделал свой шаг. Теперь будет интересно понаблюдать за последующими шагами. В полном соответствии с международными нормами, Белоруссия вправе требовать от Украины увольнения из ВСУ боевиков «полка имени Калиновского» и прочих формирований и передачи их Минску как государственных преступников для последующего суда.

По очевидным политическим причинам Киев на такое не способен. Отказ передавать боевиков будет фактически означать признание выдвинутых обвинений и взятие на себя ответственности за, как минимум, поддержку планов вооруженной агрессии против Белоруссии.

Пока это – только одна из версий и одна из причин возможного демарша белорусской дипломатии. Скорее всего, одними только «калиновцами» дело не ограничилось. Однако пока в этой истории радует уже то, что ведомство Макея отважилось заговорить с Киевом по-мужски, не пытаясь, как обычно, многовекторно угождать «и нашим и вашим».