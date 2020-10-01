Белорусско-украинская дипломатическая война разворачивается полным ходом

01.10.2020, Москва, Елена Острякова

Дипломаты Украины и Белоруссии развязали бескомпромиссную войну, которую предрекал киевский посол Игорь Кизим еще в начале сентября после того, как белорусские пограничники провели досмотр его неприкосновенного автомобиля.

Кизима в тот момент вроде как отозвали для консультаций, но потом вернули, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Однако в атаку рванул сам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который заявил, что в Киеве теперь будут называть Александра Лукашенко не президентом, а просто по имени, поскольку он не легитимен.

В ответ белорусский МИД устами своего спикера Анатолия Глаза поставил под сомнение профессионализм украинского министра.

Украинских официальных лиц, политиков и депутатов призывали быть дипломатичнее в оценке ситуации в Беларуси.

«Последние заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы похожи не на дипломатию, а на участие в конкурсе на самые хлесткие, хоть и пустые по своему содержанию фигуры речи.

Нескончаемый поток резких заявлений стал серьезным основанием для объективных сомнений в искренности заявлений о дружбе», – сказал Глаз, предложив Киеву исходить из своих, а не чужих отношений.

А официальный телеграм-канал Лукашенко «Пул Первого» предложил отныне считать столицей Украины деревню Борщи.

В ответ МИД Украины вызвал советника-посланника белорусского посольства для дачи объяснений в связи с участием в VII Форуме регионов Белоруссии и России в формате видеоконференции председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова.

По версии украинского МИД, белорусский дипломат якобы поддержал «территориальную целостность Украины». Посольство Белоруссии в Киеве иначе пересказывает этот диалог. Якобы посол вел себя дерзко и указал не недопустимость вмешательства во внутренние дела своей страны.

«Украина категорически отвергает обвинения белорусской стороны в якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Беларуси, а в заметной последнее время отчаянной риторике белорусских чиновников видит, к сожалению, присущий МИД России эпистолярный жанр», – говорится в заявлении МИД.

При этом украинские политики недовольны мягкостью своего внешнеполитического ведомства.

«Лукашенко начал проявлять свое «уважение» к Украине уже давно: сначала дело «вагнеровцев», потом слова про отцовский разговор с Зеленским, а теперь просто в лоб – приглашение представителям оккупантов выступить в Минске. А что будет дальше? Может сразу признание Крыма территорией РФ?

Зеленскому нужно уже понять наконец, что какие-либо договоренности с Лукашенко не стоят даже бумаги, на которой они подписаны. Нужно называть вещи своими именами, а не заигрывать с диктаторами», – гневно написал в соцсети скандальный депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.