Белорусско-украинская «пограничная война» стала иезуитски жестокой

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Белорусские пограничники начали транслировать через границу с Украиной аудиоролик о борще.

Из динамиков, развернутых к Украине, звучат лирическая музыка и приятный женские голос, которые на украинском языке произносит следующий текст:

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«Товарищи украинские пограничники! Не забывайте, что украинский и белорусский борщ очень похожи. Безусловно, есть незначительные отличия. В украинский борщ, как правило, добавляют фасоль, а в белорусском борще больше картошки. Но тем не менее и то, и другое практически один и тот же борщ. Украинский и белорусский борщ это и борщи-соседи, борщи-родственники. В европейской кухне нет ни одного блюда, которое хотя бы отдаленно напоминало борщ. Вот почему борщ – это не только вкусно и полезно, это еще и один из принципов нашей общей восточнославянской идентичности. Борщ это то, что нас объединяет. Помните об этом, товарищи. И когда вам больше не будет из чего готовить ваш борщ, переходите на нашу сторону, попробуйте наш белорусский борщ. Не пожалеете».

Это уже не первый эпизод белорусско-украинской «пограничной войны». Украинские пограничники постоянно позволяют себе неприличные выходки, зачастую будучи пьяными и под наркотиками на белорусской границе. Они показывают агрессивные и непристойные жесты, пишут оскорбительные надписи на дорогах, распространяют листовки с какими-то призывами, засвечивают лазером видеокамеры, устанавливают фотоловушки для нарядов, портят инфраструктуру, звонят на посты с угрозами.

В марте украинцы установили на границе виселицу с манекеном в форме российской армии. Украинские пограничники назвали его Валерой и утверждали, что это реальный труп русского солдата, погибшего под Киевом. Позже украинцы вывесили флаг националистов Белоруссии на погранпереходе в Житомирской области.

В ответ на белорусской стороне и появился борд с силуэтом солдата на фоне американского флага и надписью на украинском языке:

«Мы поможем Украине найти настоящих оккупантов».

На другом борде – фото времен Великой Отечественной войны и надпись «Беларусь помнит».