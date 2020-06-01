Белорусское госТВ объявило прозападного конкурента Лукашенко «агентом Москвы»

01.06.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусское государственное телевидение пытается представить «агентом Москвы» блогера Сергей Тихановского, который не скрывает своих антироссийских взглядов, открыто выступая против интеграции с РФ.

Чтобы выполнить эту пропагандистскую задачу, журналисты смело попытались разрешить очевидное противоречие: почему Тихановского поддерживает оппозиционный националист Статкевич, который ненавидит Россию.

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«Как только стало понятно, что что-то интересное затевается, как обычно раз в 5 лет появляется Николай Статкевич. Вот он полгода назад вещает против России. И вот он уже на Комаровке подпевает Тихановскому. Товарищ Статкевич, так вы с кем, определитесь.

Ведь связь Тихановского с Россией многие называют очевидной. Именно там он и выколачивал свои капиталы последние пять лет, пока не решил стать блогером и клянчить деньги в интернете у белорусов. В общем такой мутный союз – ничто иное как попытка превратить избирательную кампанию в шоу и личный хайп», – не очень убедительно объяснили парадокс на телеканале «Беларусь-1».

Ведущий информационного выпуска заверил, что власть обеспечит право граждан «жить по своему белорусскому сценарию».

«А импортный продакшн нам точно не нужен, пусть возвращается к разработчикам – людям, очевидно, не бедным, но и не желающим нашей стране ничего хорошего», – резюмировал ведущий.

Это, видимо, невнятная отсылка к главному тезису близких к президенту Белоруссии политологов, которые на прошлой неделе обвиняли в подготовке «майдана» российский «Газпром».