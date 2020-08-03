Белорусское государство может не дожить до следующих выборов – политолог

03.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Разворот в сторону Запада со стороны Белоруссии может привести к самым трагическим последствиям – не только экономическим и энергетическим, но и политическим, вплоть до того, что они могут оказаться фатальными для государства.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Дмитрий Абзалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это на самом деле очень большая ошибка с технологической точки зрения. На самом деле в Белоруссии достаточно неплохая экономика, честно говоря, но она сырьевая в массе своей и основная часть выгоды составляла им доступ к нашему рынку.

Белоруссия выиграла больше всего от Таможенного союза, больше чем Казахстан, больше чем Армения, больше чем все остальные, включая Российскую Федерацию, естественно, потому что это основной рынок сбыта.

Дальше смотрим ситуацию. Почему Белоруссия не нужна, как экономический партнер непосредственно этому «треугольнику» (Люблинский треугольник – ред.)? Что произошло с Украиной? Её деиндустриализировали, почему?

Потому что относительная часть товаров и продукций, который был конкурентоспособный с Польшей (например, машиностроение и всё такое) было благополучно схлопнуто, как судостроение. Тоже самое – и в Белоруссии: у них на машиностроение – тот же самый МАЗ, БелАЗ, приходит значительная часть ВВП.

Когда вы объединяетесь, вы объединяетесь политически, но своим гражданам вы продаете экономику. Вы им рассказываете, что у вас уровень жизни повысится, а как его повысить, если с вами конкурент объединяется?

Украину загнали в прокрустово ложе квот. В свое время, основная зарабатывающая часть в Белоруссии была связана с нашими советскими предприятиями. Например, «Беларуськалий» и «Уралкалий» – у нас были совместные предприятия, мы вместе когда держали цены, у нас была очень хорошая ситуация по экономике.

Потом, когда мы развалили сбытовую составляющую, у нас рухнули цены и пошли большие разрывы в Белоруссии», – заявил Абзалов.

По его словам, та же ситуация с машиностроением и энергетикой.

«На самом деле, Белоруссия очень сильно завязана на нас. Больше, чем Украина сейчас. И больше, чем Украина была тогда. Если сейчас Белоруссия променяет на какие-то политические страны-дивиденды, личную защиту или отсутствие персональных санкций, которые ЕС хочет ввести, и, например, снятие личных санкций, которые есть на семью Лукашенко, которые, как мы знаем, тесно связаны с американцами, – на перспективы экономические – с плохой экономикой, вы следующие выборы не просто не выиграете, вы до них не доживете», – предупредил эксперт.