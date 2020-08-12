«Белорусское КГБ, вы чем, б…дь, занимались?» – российский военный о ситуации в Минске

12.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Акции протеста в Белоруссии носят не хаотичный характер, а тщательно подготовлены извне и заранее, что свидетельствует о провале работы КГБ.

Об этом в эфире интернет-блога PolitWera заявил российский военный эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, об этом говорят действия майданщиков, которые со знанием дела строят баррикады и заградительные сооружения. Трухан раскритиковал действия силовиков, которые упустили момент подготовки майданщиков и допустили их проникновение на центральные улицы городов страны.

«Неподготовленный протест», – вот так, буквально нашли три гвоздика в кармане, склеили пластилином, и вот «ежи», которые подкидывают. Белорусское КГБ, вы чем, б…дь, занимались? Вы не знали, в каких мастерских это клепают? Тогда зачем вы зарплату получаете и погоны носите?

Баррикады народ стал строить на улице. Кто-нибудь пробовал что-нибудь построить? Без опыта не построишь и сельского сортира, баррикаду они построили, ага! Планов местности не было, ага! Не было понятно, из чего их строить, не было подготовки этих людей? Любите мозги кому-нибудь другому.

«Народный протест», неподготовленных, неравнодушных граждан, щас!» – возмутился Трухан.