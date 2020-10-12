12.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Беспорядки
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Белорусское МВД пригрозило майданщикам применением оружия


Сотрудники белорусской милиции в случае необходимости применят к протестующим спецсредства и боевое оружие.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», – сказал Казакевич.

Он отметил постепенное затухание протестов как по территориям, так и по массовости.

«Вместе с тем протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. Свидетельство тому – акции в столице в минувшее воскресенье. Еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки. А уже к ночи – баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет.


Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа. Очевидно, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции», – сказал Казакевич.

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