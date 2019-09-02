Белорусское руководство подтёрлось имиджем Союзного государства

02.09.2019, Москва, Елена Острякова

Белорусское руководство пыталось замолчать факт встречи секретаря Совета безопасности республики Станислава Зася с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Варшаве.

Об этом в своем «Фейсбуке» написал политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Итак, мы узнали о встрече из блога самого Болтона. Официальной информации от государственных источников не было. По белорусской традиции медиа-обслуга государева молчала, а потом бросилась объяснять, что все совсем не так, как вы могли подумать.

В это время агенты влияния США, Польши и Британии внутри самой Белоруссии – эксперты, НКО, интернет-издания и гражданские активисты – хором ответили: «Все именно так, как сказал Болтон», – написал Уралов.

Эксперт полагает, что таким поведением белорусское руководство роняет авторитет Союзного государства и осложняет отношения внутри него.

«Более всего проиграл российско-белорусский союз, потому как с помощью простейших медиа-технологий был понижен градус доверия.

Раз один из союзников пытается что-то скрыть в информационном пространстве – это дает широкое поле для интерпретаций.

На втором шаге интерпретация становится уже политическим фактом.

На третьем шаге забудут где факт, а где интерпретация.

Если белорусская сторона не научится работать с политической повесткой и интерпретацией, то переговоры с Москвой будут носить очень непростой характер. Потому как доверие будет снижаться. Как это будет происходить, мы смогли увидеть на примере спецоперации, проведенной Болтоном с помощью одного поста в твиттере», – написал Уралов.

Отметим, что помимо Зася с Болтоном в Варшаве встречались председатель Совета безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. Это дало повод интерпретировать встречу как антироссийский сговор.