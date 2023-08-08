Белорусское топливо уйдет из России

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Сокращение бюджетных выплат по демпферу [механизм, смягчающий колебания цены] вдвое, которое запланировано на сентябрь, грозит уходом с российского рынка топлива из Белоруссии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерсант».

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Отмечается, что белорусские НПЗ с конца прошлого года поставляют топливо на биржу СПбМТСБ через государственного российского трейдера «Промсырьеимпорт». При этом, чтобы компенсировать разрыв между закупочной и внутренней ценой, «Промсырьеимпорт» получает демпферные выплаты из бюджета.

«В сентябре, согласно изменениям в Налоговый кодекс, демпферные выплаты сократятся в два раза. Это означает, что закупочная цена «Промсырьеимпорта» сократится, что сделает такие поставки непривлекательными для белорусских производителей при нынешнем уровне внутрироссийских цен», – пишет издание.

Собеседники газеты в отрасли считают, что белорусские НПЗ перенаправят поставляемые в РФ объемы на экспорт в дальнее зарубежье через российские порты Северо-Запада.

«Поставки топлива из Белоруссии в Россию в последний год были не слишком большими по сравнению с объемом всего рынка, но составляли значительную долю биржевых продаж и тем самым влияли на оптовые цены на топливо», – отмечается в статье.

При этом указывается, что прекращение поставок топлива из Белоруссии может создать дополнительную напряженность на рынке, особенно в сегменте дизтоплива.

«Так, 4 и 7 августа стоимость дизтоплива на СПбМТСБ обновляла абсолютные рекорды: 7 августа оно подорожало на 0,5%, до 60,4 тыс. руб. за тонну», – обращает внимание «Коммерсант».

Его источники считают, что увеличение цен в основном связано с ростом спроса и ожиданием ухода белорусского товара.

Издание напоминает, что схема с поставками дизтоплива из Белоруссии с участием «Промсырьеимпорта» была придумана в 2022 году, чтобы заместить его нехватку в РФ, а до этого выплаты по демпферу из бюджета РФ получали лишь российские НПЗ.