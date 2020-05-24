Белорусское ТВ не показало выпад Лукашенко против военных интересов России

24.05.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко склонен не продлевать договор по двум военным российским объектам, расположенным на территории республики, хотя белорусские военные настаивают на противном.

Это стало понятно, когда телеканал «Беларусь-1» выдал в эфир более полную версию заявления Лукашенко во время посещения опытно-испытательного участка научно-производственного ООО «ОКБ ТСП» в Мачулищах.

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«Это сигнал. Если наш ближайший союзник, мало того, что не согласился с нами ракету эту сделать, полигон не предоставляет, – это вопрос. А вы мне пишете: давайте оставим эти базы, как есть», – сказал Лукашенко (последней фразы в репортажах других белорусских телеканалов не было).

Также Лукашенко возмутился тем, что Россия отказалась предоставлять полигон для испытания новой белорусской боевой ракеты дальностью 300 км.

Полковник запаса Владимир Трухан полагает, что проблема полигона связана с продлением аренды по двум российским объектам в Белоруссии.

«Я уверен, что Лукашенко потребовал предоставления полигона бесплатно. У нас предоставляются полигоны ПВО в рамках соглашения по РЛС в Ганцевичах. Соглашение по РЛС у нас висит в воздухе, и в июне месяце уже просматривается дэдлайн, когда Белоруссия должна что-то сказать», – напомнил Трухан в эфире youtube-канала PolitWera.

Он добавил, что в счет аренды объектов Россия безвозмездно предоставляет Белоруссии информацию по воздушному и космическому пространству.

Напомним, что соглашения между правительствами России и Белоруссии об использовании 43-й узла связи ВМФ РФ «Вилейка» и РЛС «Волга», расположенной чуть севернее Ганцевичей, были заключены в 1995 году, а ратифицированы в 1996-м. Срок пребывания этих объектов заканчивается в 2021 году, а перезаключить соглашения нужно не позднее мая 2020-го.

Оба объекта не имеют статуса военной базы и охраняются белорусскими военнослужащими (либо военизированной охраной). На первом максимальная численность персонала составляет 1200 человек (с гражданскими), на втором – 250.

Радиостанция сверхдлинноволнового диапазона в Вилейке используется для обеспечения связи в Северной Атлантике и в Северном море, для связи с глубоко погруженными подводными лодками и надводными кораблями, для передачи сигналов боевого управления на применение сил и средств.

Станция дальнего обнаружения пусков ракет (Отдельный радиотехнический узел, ОРТУ) в городке Ганцевичи (Брестская область) выполняет задачи по обнаружению баллистических ракет, космических объектов и контролю над районами патрулирования подлодок стран НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.