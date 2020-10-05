Белорусское ТВ переименовало Украину

05.10.2020, Москва, Елена Острякова

Государственные телеканалы Белоруссии стали использовать новые геотитры (надпись в углу экрана, указывающая место действия) для обозначения Польши, Литвы и Украины.

Именно эти страны президент Александр Лукашенко обвиняет в разжигании массовых протестов белорусской оппозиции.

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Теперь эти страны обозначают в новостях так: «бывшая Польская Народная Республика», «бывшая Советская Республика Литва», «бывшая УССР».

Это новация нашли поддержку как в России, так и на Украине.

«Белорусское ТВ люто троллит буферных марионеток. Лучший дизайн, я считаю», – написал у себя в «фейсбуке» покинувший Киев тележурналист Максим Равреба.

«Белорусский канал назвал Украину бывшей УССР, скорбно поджимают губы украинские правды всех мастей. Ну точно как в анекдоте, Петрович, ты что, обиделся?», – прокомментировал депутат от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

«Ну что же они так. Надо писать «бывшая незаконно отторженная территория Российской Империи». Пусть психуют. И, если так пошло, то писать названия городов на момент начала ХХ века – в Вильне, в Двинске, в Ковне, а Режице и т.д. Как будет звучать, а?

«В бывшем административном центре Северо-Западного края Российской империи городе Вильна сепаратистский лидер встретился с …». Или: «В бывшем центре Привислееского края Российской империи городе Варшава произошло…», – написал в своем телеграм-канале российский политолог Богдан Беспалько.