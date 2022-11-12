Белорусское ТВ: Поляки ещё хлебнут горя от взращённых ими бандеровцев

12.11.2022  12:41 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Польша, Россия, Украина
Новости Украины

Украина превращается в восточно-европейский Афганистан.

Об этом в интервью каналу ОНТ заявил белорусский политолог Петр Петровский, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

Украина превращается в восточно-европейский Афганистан. Об этом в интервью каналу ОНТ заявил белорусский политолог...

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«По долгам Украины будет платить будущее поколение. А, с другой стороны, мы говорим про голод, а зерновые сделки работают. Украинцам будет нечего есть, а зерно вывозят в Африку, Азию, Латинскую Америку, в Западную Европу.

Мне кажется, что, либо Украина превратится в восточноевропейскую афганскую клоаку, либо Украины вообще не будет. Страна с самыми большими долгами в Европе на душу населения, которая из советской Франции реально превратилась в Афганистан, где террористические организации формируют повестку дня, а во главе находятся авантюристы и маргиналы», – сказал Петровский.

Он полагает, что агрессия украинских экстремистов будет направлена против поляков и белорусов.

«Те, кто этого не понимает и или думают, что им достанется какой-то кусок, типа Польши, очень сильно заблуждаются. Сосуществование Польши с Украиной будет сопряжено с террористической угрозой, потому что бандеровцы никуда не денутся. Они не скрывают, что рассчитывают «разобраться» с Польшей, которая им сейчас помогает.

Нам в этой ситуации нужно держать порох сухим, потому что они пытаются в свою террористическую деятельность вовлечь тех граждан Белоруссии, которые не зрелы в своей гражданской позиции либо поддались внешнему влиянию», – сказал Петровский.

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