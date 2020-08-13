13.08.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Белоруссия, Политика, Пропаганда, Россия
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Белорусское ТВ продолжает нагнетать антироссийскую истерию


Белорусское государственное ТВ в сообщениях об арестах участников беспорядков делает акцент на причастности к ним именно граждан России. Об этом в эфире шоу Владимира Соловьева заявила Эльвира Мирсалимова, зампред белорусской Республиканской партии труда и справедливости.

«Включаю новости. По ОНТ – первому главному белорусскому каналу – показывают сюжет. Поймали уголовников, координаторов и два гражданина РФ, члены организации «Открытая Россия», связанной с беглым российским олигархом и прочее.

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Думаю, хорошо, давайте дальше. Те координаторы – кем-то координировались? Какие каналы? Из какой страны? Откуда деньги берутся? Кто готовил? Нет! Ничего не сказали.

Но слово «Россия» прозвучало. Опять однобоко информация подалась. Всего у нас было задержано 5000 человек, и всего 2 гражданина России, а 4998 – это граждане каких стран, почему не называется?» – рассказала Мирсалимова.

«Он не меняет своей антироссийской риторики. Он не хочет видеть организованные действия Запада и Украины и ведет совсем не как брат. И не возвращает нам наших граждан, которых взял в заложники», – прокомментировал Соловьев.

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