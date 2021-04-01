Белорусское ТВ реанимировало тему связи противников Лукашенко с Россией

01.04.2021, Москва, Елена Острякова

Белорусский телеканал ОНТ выпустил в эфир документальный фильм «Манкурты», рассказывающий об игре, которую вел белорусский КГБ с редактором польского телеграм-канала «Нехта» Степаном Путило и бежавшим за рубеж бывшим заместителем командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Беларуси «Алмаз» Игорем Макаром.

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Макар получил известность в январе, когда передал западным СМИ запись беседы якобы бывшего председателя белорусского КГБ Вадима Зайцева с двумя неизвестными сотрудниками контртеррористического подразделения «Альфа», сделанную еще в апреле 2012 года. На ней обсуждается сценарий покушения на журналиста Павла Шеремета, который спустя 4 года был действительно убит в Киеве.

Фильм «Манкурты» начинается с того, что КГБ выявил в своих рядах предателя – подполковника Алексея Храмовича, который передал Путило записи телефонных разговоров окружения Лукашенко. За эту информацию он получил от «Нехты» биткоин.

Создатели фильма утверждают, что телефонные разговоры, записи которых получил и передал в Польшу Храмович, были инсценированы КГБ. В доказательство демонстрируется видео, на котором пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт разговаривает по телефону в присутствии оперативников.

Уже после задержания Храмович продолжил общаться с Путило, предлагая тому некий архив секретных документов за 500 тыс евро и побег из Белоруссии. Все это было хитрой игрой КГБ. После торгов польский блогер соглашается на сделку.

После этого на Храмовича выходит уже Макар, и они начинают обсуждать детали побега. И здесь выясняется, что помощь будут оказывать россияне.

«Это сделают люди, которые вместе с вами работали. Вас заберет машина ФСБ. Делает документы американская спецслужба. Там свои люди работают», – говорит Макар.

Храмович удивляется и просит пояснить, почему задействованы противоборствующие службы.

«Это относится только к документам. Вы попадаете в Россию, в большой город. Там уже работает Европа», – говорит Макар и повторяет, что решит вопрос с ФСБ.

«Разговаривал с российской стороной, там тоже есть возможность. В Россию тоже на дипломатической машине приедете или же там другими путями», -добавляет он.

При этом обещает Храмовичу трудоустройство в силовом блоке самопровозглашенного «лидера белорусского народа» Светланы Тихановской в Вильнюсе.

Создатели фильма никак не поясняют слова Макара про ФСБ, лишь произносят таинственную фразу: «Для Макара и его кураторов вовсю звучит имперский марш». Описывая операцию КГБ, они говорят не о западных спецслужбах, а только о «спецслужбах других государств».

Вторая серия фильма начинается с рассказа о захвате группы, которая должна была обеспечить переход Храмовича через российскую границу. У них был обнаружен арсенал из 600 единиц оружия. Они признаются, что похищали и допрашивали людей, а записи допросов отсылали Макару.

После этого Макар якобы решает организовать побег Храмовича через литовскую границу. Для этого он договаривается с некой Ольгой Соломейник, которая легко перевербовывается белорусским КГБ.

Соломейник связывается с Макаром и сообщает, что архив Храмовича уже у нее.

«У вас в руках революция. Эту революцию я делал почти два года. Вот такие вот дела. И потом вы узнаете, кто я такой на самом деле. Познакомлю лично вас с одним очень серьезным человеком. Не в Европе, а в России. Фамилия на «Б», – радостно говорит Макар.

Эту информацию белорусское ТВ также никак не поясняет.

О том, что Макар действительно повелся на игру КГБ, свидетельствует таинственное видео с его youtube-канала, опубликованное в 20-х числах марта перед «празднованием Дня Воли», в рамках которого должны были состояться массовые акции, но в итоге не состоялись.

На видео Макар ставит ультиматум председателю КГБ Ивану Тертелю. Тот не должен применять к протестующим силу, иначе будут оглашены какие-то данные, компрометирующие КГБ. В качестве подтверждения серьезности угроз Макар называет первые буквы имен сотрудников КГБ, называет какие-то непонятные зрителю факты. В том числе – номер служебного удостоверения сотрудника КГБ. В фильме ОНТ это удостоверение демонстрируется. Оно принадлежит Храмовичу.

Возможно, на момент записи видеообращения Макар действительно считал, что обладает какой-то информацией, которая может «свалить режим Лукашенко». В разговорах с белорусскими активистами, слитыми на все тот же ОНТ, он негативно отзывался о сценарии киевского Майдана для Минска и выражал надежду на то, что «силовики опустят щиты».

Сблизившаяся с Макаром беглая оппозиционерка Карач также радостно намекала, что вместо того, чтоб заниматься разгоном протестов, милиция отвлечется на что-то другое.

Оппозиционная пресса с утра обсуждает, что в фильме «Манкурты» является действительно рассказом о работе спецслужб, а что – попыткой запутать и запугать зрителя.

«В эфир пустили откровения оппозиционного экс-спецназовца Макара про его связи с ФСБ. Не берусь судить, что это было: понтовался ли Макар, чтобы получить от собеседника какие-то сливы, или это правда (и тогда – это жирный красный флаг для всей диаспоры, которая с ним еще общается). Но интересно, что Минск решил слить это в публичное поле. Это к вопросу о всепогодном братстве и доверии в Союзном государстве», – пишет обозреватель Артем Шрайбман.

Странный фильм ОНТ заставил вспомнить о словах председателя белорусского КГБ Ивана Тертеля, сказанных им в декабре прошлого года на встрече с рабочими предприятия «Гродно-Азот». Рабочие насмешливо напомнили руководителю спецслужбы его обвинения в адрес «российских кукловодов», сделанные в июле прошлого года после инцидента с задержанием 33 россиян под Минском. Тогда намеки на деструктивную роль России позволял себе делать постоянно и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

После начала Беломайдана казалось, что эта тема ушла. Но нет, в декабре Тертель не только не отказался от своих слов, но и пообещал поведать все правду о «российских куловодах» на суде над экс-банкиром Виктором Бабарико.

Этот суд проходит как раз сейчас. Напомним, у Лукашенко считают Бабарико, который пытался составить конкуренцию главе государства на президентских выборах, «ставленником «Газпрома», а, может быть, и выше».