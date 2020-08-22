Белорусской госбезопасности надо погоны рвать – Стрелков

22.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Власти Белоруссии могли бы избежать массовых митингов и обвинений в необоснованном применении силы ОМОНом, если бы адекватно отработали сотрудники белорусской КГБ.

Об этом в эфире You-Tube канала «РИ» заявил бывший командир ополчения Донбасса, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совершенно провалилась госбезопасность, полностью. Какая разница – саботаж, сознательные поощрения,- мало того, что они действительно выращивали, условно говоря, литвинов, это понятное дело. Без этого не бывает, но есть две задачи госбезопасности в такой ситуации.

Первое – адекватно информировать руководство – не докладывать ему то, что хочется. Для того госбезопасность и существует, чтобы докладывать то, что есть на самом деле, а не то, что хочется руководству.

Этого не было, этого точно не было, иначе Лукашенко бы так себя не вел. По крайней мере, так глупо, и ему бы не пришлось сейчас вот так вертеться как ужу на сковородке, разъезжать по заводам, по трудовым коллективам и так далее.

Наверняка ему докладывали, что: «Все нормально, все хорошо! Народ за вас, народ за вас проголосует, вот правильным курсом идете, Александр Григорьевич. Ура! Ура! Ура» – это провал, за такое нужно погоны рвать, потому что эти люди уже не профессиональные, не дееспособные. У нас такое уже давно, с советских времен традиция, в 1991 году то же самое было и до», – заявил Стрелков.

«Второе – даже если по каким-то причинам великому вождю и учителю не могли доложить, например, потому что доложили, раз – хлопнули дверью – без этих же погон на пенсию. Даже если нет, можно было заранее подготовиться к определенным действиям. Каким?

Закон любой госбезопасности звучит так: если в вас начали стрелять, и даже если вы победили – это уже полный провал. Когда есть толпа, есть наверняка организаторы, – да, их может быть не очень много, но они должны быть: координаторы, организаторы. И гоняться за ними на митингах, выхватывать их из толпы – это полный провал, этим должны может быть и заниматься милиционеры, но это последний рубеж обороны. Этих людей должны выявлять и нейтрализовать заранее, изолировать….

Раз этого не сделали, раз довели до драк, крови, избиений и массовых задержаний, – значит, это уже провал. Второй провал не спрогнозировали, действительно, массовые протесты и не подготовились к ним», – подчеркнул экс-министр обороны ДНР.