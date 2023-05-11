Белорусской Треповой не дали никого убить

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Украинские спецслужбы пытались использовать белорусок Викторию Волчек и Анну Савочкину для совершения терактов так же, как и россиянку Дарью Трепову, которая убила военкора Владлена Татарского в кафе Санкт-Петербурга, однако КГБ Белоруссии предотвратил диверсию, намеченную на 9 Мая.

Фильм об этом продемонстрировал телеканал ОНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Взрывчатка была спрятана в настольные электрические плиты. Их доставляли в Белоруссию по запутанному маршруту через Болгарию, Турцию, Грузию, чтобы предельно зашифровать отправителя. В итоге посылки приходили в Минск из Крыма.

Исполнительниц теракта искал бывший активист Беломайдана Валерий Водин, воюющий сейчас в так называемом «полку Калиновского» – формировании в составе ВСУ. Он был завербован ГУР МО Украины и получал от него задания.

Выполняя инструкцию, он разыскал в интернете свою старую подругу (Водин открытый гомосексуалист) Викторию Волчек. Она забрала посылку по указанному другом адресу, однако закопать ее, как просил Водин, не смогла. Тогда к операции привлекли Анну Савочкину. Она в свою очередь попросила свою мать отвезти ее на сельское кладбище, чтобы закопать посылку с Украины в одной из могил.

«Он сказал, что это поможет сохранить мир между Белоруссией и Украиной. Он уверил меня, что там ничего страшного нет и все в порядке. Он также интересовался, как обстановка в Белоруссии, не видно ли военной техники, необычных людей в форме, российских, белорусских военных. Спрашивал, есть ли у меня знакомые военные. Из всего этого у меня сложилось мнение, что в коробке какое-то устройство для отслеживания и сбора информации. Возможно, какая-то прослушка», – рассказала Савочкина.

Другую посылку забрал у Волчек еще один приятель Водина Андрей Григорьев. Он спрятал ее на на территории садового товарищества. Все фигуранты по делу моложе 30 лет. Они участвовали в Беломайдане и выполняли задания с Украины «по дружбе» беслатно. Сейчас они признали вину и дают признательные показания. Им грозит наказание вплоть до смертной казни.

«Наши специалисты установили, что внутри находились вещества, готовые к сборке сразу нескольких взрывных устройств. Экспертиза показала, что пластичным веществом являлось С4 американского производства. Его зачастую использую для терактов. Вес вещества – около двух килограммов», – рассказал начальник главного управления специальных экспертиз Белоруссии Владимир Атрашков.

Такого количества взрывчатки хватило бы, чтобы пустить под откос сразу несколько поездов или устроить теракт среди людей во время празднования 9 Мая.

Белорусские эксперты обеспокоены тем, что Украине так легко удилось использовать молодых сограждан.

«Благоприятной почвой для взращивания будущих террористов и экстремистов являются как раз таки различные западные НКО и проникновение западных денег в российскую или белорусскую политику. Всем причастным к террору – максимальное наказание! И они должны быть рады, что не уничтожены сразу! Жалости к террористам нет!», – заявил лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.

Политолог Александр Шпаковский в своем тг-канале написал:

«Замагары», они же «невероятные» – абсолютно безмозглая, инфантильная людская прослойка, к сожалению пустившая корни в нашем обществе. Полуобразованные неудачники – сектанты, радикалы-субкультурщики, часто с сексуальными отклонениями, наркотической зависимостью, представляют собой перспективный вербовочный контингент и становятся лёгкой добычей иностранных спецслужб, а часто, в силу порочной натуры, и сами инициативно вербуются в агентурный аппарат зарубежных разведок».

Соглашается с коллегой минский политэксперт Алексей Дзермант:

«Эта категория наших граждан – мишень для организаторов террора в силу отсутствия необходимых знаний, опыта, иногда просто вопиющего инфантилизма, на грани идиотизма. Пролитовские, пропольские, проукраинские взгляды, секты, заявления – на все это нужно обращать внимание. Это потенциальная среда для террористов».

Политолог Петр Петровский считает, что все это связано с предыдущими провалами, которые наблюдали вокруг Мачулищ и в Гродно.

«Прямая диверсионная деятельность сегодня осложнена качественной работой органов, поэтому киевский режим пытается использовать дистант. Кольцо сжимается и противник все больше поднимает свои ставки, становится готовым применять самые античеловеческие методы», – полагает Петровский.