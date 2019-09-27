27.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Белоруссия, Статистика, Украина, Экономика
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Белорусы и казахи стали главными покупателями украинского шоколада

За восемь месяцев этого года Украина экспортировала шоколада на 99 млн 24 тыс. долл. США, больше всего – в Казахстан и Беларусь, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

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Так, в течение отчетного периода Украина экспортировала в Казахстан шоколада на 11,13 млн долл., Беларуси – на 8,48 млн долл., в Румынию – на 6,16 млн долл., в другие страны – на 73,27 млн долл.

В то же время за отчетный период Украина импортировала шоколада на 77 млн 926 тыс. долларов США.

Так, в течение восьми месяцев 2019 года Украина импортировала шоколад из Польши – на 25,05 млн долл., из Германии – на 12,18 млн долл., из Нидерландов – на 13,38 млн долл., из других стран – на 27,31 млн долл.

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