Белорусы хотели бы, чтобы ДНР обменяла змагаров-наемников на братьев-близнецов

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Новости Украины

Руководители белорусской общины Украины «Сябры Волыни» братья Михаил и Александр Кононовичи с мая находятся в СИЗО СБУ в Киеве.

Им вменяют организацию митинга в поддержку России 27 февраля под зданием киевской госадминистрации. Следствие не смогло предоставить ни фото, ни видео «криминального» мероприятия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако такого материала оказалось в достатке у украинских националистов, которые 2 марта выкрали Кононовичей и два месяца их пытали за «поддержку русского мира». Фото избитых и изуродованных братьев фашисты выкладывали в интернет. В конце мая они передали своих жертв в СБУ. Там пытки продолжились.

Спецслужба обвинила близнецов в «действиях, направленных на захват государственной власти», «распространение материалов с призывами к насильственному захвату государственной власти» и «пробелорусских взглядах».

В начале июля начались суды по определению меры пресечения. Кононовичи воспользовались этим, чтобы сделать заявления. Они потребовали допустить на разбирательство европейских депутатов и СМИ.

«Хочу обратиться к европейским левым. Товарищи, обращаемся к вам и хотим, чтобы на следующее судебное заседание депутаты европарламента посетили Украину, поприсутствовали на нашем заседании, судебном. Чтобы они сами увидели и рассказали всему миру, как людям устраивают судилище на Украине»,- сказал Михаил Кононович.

Белорусский тележурналист Григорий Азаренок признался, что хотел бы, чтобы ДНР обменяла близнецов «на ублюдков из полка Калиновского».

«Людей пытают. Каждый час. Патриотов. Искренних. Честных. Ни в чем не виноватых. При этом я осознаю все непонимание, которое бы вызвала эта мысль у российских солдат, которые собственно и брали в плен змагаров-наёмников. Но как по мне – каждый наш – бесценен. И каждый представитель врага – дерьмо», – написал Азаренок в своем ТГ-канале.

Политолог Александр Шпаковский не верит, что такой обмен состоится.

«В ЛНР и ДНР уже сказали, что обмену белорусские наемники не подлежат. Мы их за это не осуждаем. Мы найдем способ, чтобы достать оттуда братьев Кононовичей», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1» и напомнил, что белорусский КГБ уже проводил спецоперацию по освобождению дальнобойщиков, которых силой удерживали на Украине.