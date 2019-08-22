Белорусы хотят заставить Укрзализницу заплатить за «харьковских партизан»

22.08.2019, Москва, Елена Острякова

Верховный суд Украины передал иск белорусской железной дороги против украинской в ведение Большой Палаты Верховного суда, которая рассматривает особо сложные случаи.

Об этом пишет гомельское издание «Сильные новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Данное дело содержит исключительную правовую проблему, решение которой имеет существенное значение для развития права и формирования единой правоприменительной практики», — отмечается в решении коллегии.

БелЖД требует возмещения ущерба за четыре вагона-цистерны с авиационным топливом ОАО «Нафтан», которые были взорваны под Харьковом в сентябре 2014 года.

Груз предназначался для 203-й учебной авиационной бригада Министерства обороны Украины, дислоцированной в Виннице.

Жертв и пострадавших не было. Инцидент был квалифицирован как диверсия. Украинские СМИ возложили вину за него на мифических «харьковских партизан».

БелЖД оценила общую стоимость уничтоженного «партизанами» имущества в размере 319 836 швейцарских франков ($325 тыс.). ОАО Украинская железная дорога согласилось на сумму 305 778 швейцарских франков, что не устроило белорусскую сторону.

Дальнейшая переписка привела к тому, что в 2015 году Укрзализница вообще отказалась что-либо платить, сославшись на заключение Харьковской торгово-промышленной палаты, которая пришла к выводу, что диверсия является форс-мажорным (непреодолимой силы) обстоятельством, а потому претензии к ним беспочвенны.

Примечательно, что цистерны были застрахованы «ВТБ Лизинг» в СООО «Ингострах», но страховая компания отказалась оплачивать ущерб, посчитав случай с диверсией не страховым.