«Белорусы Крыма»: Надо искоренять Киев, Львов, откуда эта вся зараза идёт

06.10.2022  16:19 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 318
 
Война, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Ликвидация центров принятия решений в Киеве и Львове увеличит количество сторонников России на Украине и изменит настроения в обществе – желающих стать диверсантами и заниматься террористической деятельностью на освобожденных территориях станет значительно меньше.

Такое мнение в эфире телеканала «Миллет» высказал председатель региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

Ликвидация центров принятия решений в Киеве и Львове увеличит количество сторонников России на Украине...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Процесс денацификации на новых территориях займёт определённое время, – отметил он. – Мы же видим – пока границы не закрыты, нет железного занавеса с территории Украины, откуда могут просачиваться шпионы и террористы. Военные, которые возвращается из зоны боев, говорят о большом количестве лиц мужского пола, которые переходят на нашу сторону с целью диверсионно-разведывательной деятельности или шпионажа. Даже местные жители – они «прокачены», с ними надо работать, разъяснять. Я знаю истории, когда люди все-таки раскаивались и приходили сами с сердечным признанием, отказывались от замыслов.

Понятно, что пока не сломаем хребет на Украине, пока на Украине не будет уничтожен этот пресловутый центр принятия решений, который отрабатывает эти все стратегии подрывной деятельности, окончательно нам будет сложно всё это побороть. Но если будет принято окончательное военное решение в отношении Украины, и оно закончится жирной точкой где-то в центре Киева, то и остальные все истории пойдут на спад.

Уверен, что фанатиков там малая часть, остальные люди — в силу тех или иных причин. Здесь надо искоренять не следствие, а причину. Надо искоренять Киев, Львов, именно те очаги, откуда эта вся зараза идёт. Как только мы закончим там историю, здесь всё будет намного легче».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть