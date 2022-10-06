«Белорусы Крыма»: Надо искоренять Киев, Львов, откуда эта вся зараза идёт

Новости Украины

Ликвидация центров принятия решений в Киеве и Львове увеличит количество сторонников России на Украине и изменит настроения в обществе – желающих стать диверсантами и заниматься террористической деятельностью на освобожденных территориях станет значительно меньше.

Такое мнение в эфире телеканала «Миллет» высказал председатель региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

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«Процесс денацификации на новых территориях займёт определённое время, – отметил он. – Мы же видим – пока границы не закрыты, нет железного занавеса с территории Украины, откуда могут просачиваться шпионы и террористы. Военные, которые возвращается из зоны боев, говорят о большом количестве лиц мужского пола, которые переходят на нашу сторону с целью диверсионно-разведывательной деятельности или шпионажа. Даже местные жители – они «прокачены», с ними надо работать, разъяснять. Я знаю истории, когда люди все-таки раскаивались и приходили сами с сердечным признанием, отказывались от замыслов. Понятно, что пока не сломаем хребет на Украине, пока на Украине не будет уничтожен этот пресловутый центр принятия решений, который отрабатывает эти все стратегии подрывной деятельности, окончательно нам будет сложно всё это побороть. Но если будет принято окончательное военное решение в отношении Украины, и оно закончится жирной точкой где-то в центре Киева, то и остальные все истории пойдут на спад. Уверен, что фанатиков там малая часть, остальные люди — в силу тех или иных причин. Здесь надо искоренять не следствие, а причину. Надо искоренять Киев, Львов, именно те очаги, откуда эта вся зараза идёт. Как только мы закончим там историю, здесь всё будет намного легче».