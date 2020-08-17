Белорусы не представляют, насколько зависят от России – эксперт

17.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Белорусское общество, в том числе и многие эксперты не осознают, насколько сильно республика зависит от Российской Федерации.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил российский политолог Армен Гаспарян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, многие его белорусские коллеги искренне верят в то, что республика демонстрирует «экономическое чудо», а не зависит от России на треть.

«Россия оттянула, насколько это возможно, коллапс на Украине, пока вкладывала там в 90-е, в «нулевые» массу ресурсов и не позволила Украине рухнуть тогда. Но ведь, по формальному признаку, с Белоруссией все ровно то же самое.

В определенные годы 27% бюджета белорусского – это вливания из Москвы. Не является же секретом, что далеко не все, мягко говоря, экономические прожекты Александра Григорьевича были успешными. Мне очень бы не хотелось, чтобы этот прогноз сработал по поводу Белоруссии. Но я вижу абсолютное непонимание у очень многих людей реальной сути.

Я уже две недели каждый день по много раз общаюсь с разными коллегами, знакомыми из Белоруссии, и у них тотальное непонимание сути вещей. Они не в курсе, из чего состоит бюджет Республики Беларусь, они искренне уверены, что они – преуспевающее европейское государство, а полной европейскости мешают эти отжившие, убогие, рахитные колхозы, которые, внимание, Лукашенко плодит, чтобы сделать приятное Путину.

Ну я, когда в первый раз это услышал, то несколько припух, потому что это какое-то абсолютное самоубийство. Но когда мне это повторили в пятый раз, в двенадцатый, я понял, что они действительно искренне так считают, что эта модель экономики, когда мы законсервировали значительную часть советской модели, плюс добавили некие контуры, которые характерны для модели экономического развития сегодняшней России, это все потому, что так сказал Путин.

Тогда, ребята, это богато… Значительная часть белорусов не знают своего собственного общества, своей собственной экономики, своей экономической модели. Для них еще будет шок и трепет, когда они осознают все возможные развилки из этой ситуации», – резюмировал Гаспарян.