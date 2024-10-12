Белорусы не преминут отомстить за Хатынь… не немцам

Елена Острякова.  
12.10.2024 15:01
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Военные преступления, Война, Дзен, Украина


Депутат Верховной Рады Олег Дунда заявил о нападении Украины на Белоруссию по приказу офиса утратившего легитимность президента Владимира Зеленского.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко – отец известной на Украине антироссийской журналистки Сони Кошкиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат Верховной Рады Олег Дунда заявил о нападении Украины на Белоруссию по приказу офиса...

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«Дунда сам этого не говорил. Ему приказали это сказать, это слону понятно. Там дисциплина у «зеленых» похлеще, чем в кайзеровской Германии», – сказал Зеленский.

Он считает, что нападение Украины на Белоруссию однозначно означает наступление российско-белорусских войск на Киев.

«Мы можем абсолютно спокойно развязать войну в Белоруссии, и тогда судьба нашей войны решится значительно быстрее и трагичнее, чем даже я себе предполагал. Забывается одно – белорусы поднимутся против захватчиков. Они прекрасно знают (Лукашенко-то засекретил по договору с Щербицким эти материалы), что деревни в Белоруссии сжигали не немцы, а полицаи из Украины в основном», – сказал Василенко.

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