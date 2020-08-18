Белорусы осознают: Без России голод и смерть

18.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Граждане Белоруссии на низовом уровне понимают, что разрыв отношений с Россией чреват для страны самыми ужасными последствия.

Об этом в эфире интернет-канала CzarStream заявил белорусский политолог Кирилл Аверьянов-Минский, которого лишили гражданства из-за якобы антибелорусской деятельности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил, что все производственные цепочки Белоруссии держатся с советских времен на связях с Россией и в случае прекращения сотрудничества уровень жизни белорусов резко упадет.

«Эти дотации, которые Россия посылает в Белоруссию, они поддерживают уровень жизни граждан Белоруссии на каком-то худо-бедно пристойном уровне. И рабочие МАЗа, Минского завода колесных тягачей, которые сейчас бастуют, это прекрасно понимают. И они понимают, что без России, если она, условно говоря, отвернется от Белоруссии, их уровень жизни резко упадет, потому что МАЗы никто на Западе покупать не будет.

Поэтому на низовом уровне, на уровне рабочих Россия не воспринимается так чудовищно, это скорее восприятие, характерное для белорусских элит. А то, что Россия не вкладывалась в гуманитарную сферу в Белоруссии все это время, именно это повлияло на то, что нет никаких пророссийских лидеров, а есть лидеры прозападные, ведь ЕС и США в гуманитарной сфере играли очень серьезную роль…

Белорусские граждане настроены так прагматично и понимают, что без России белорусская экономика не выживет. И это, на самом деле, общее мнение – в Белоруссии все понимают, что действительно производственные цепочки с советского времени живут по сей день и их разрыв означает голод, смерть», – заявил Аверьянов-Минский.