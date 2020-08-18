18.08.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Общество, Политика, Россия, Экономика
Просмотров:

Белорусы осознают: Без России голод и смерть


Граждане Белоруссии на низовом уровне понимают, что разрыв отношений с Россией чреват для страны самыми ужасными последствия.

Об этом в эфире интернет-канала CzarStream заявил белорусский политолог Кирилл Аверьянов-Минский, которого лишили гражданства из-за якобы антибелорусской деятельности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Эксперт напомнил, что все производственные цепочки Белоруссии держатся с советских времен на связях с Россией и в случае прекращения сотрудничества уровень жизни белорусов резко упадет.

«Эти дотации, которые Россия посылает в Белоруссию, они поддерживают уровень жизни граждан Белоруссии на каком-то худо-бедно пристойном уровне. И рабочие МАЗа, Минского завода колесных тягачей, которые сейчас бастуют, это прекрасно понимают. И они понимают, что без России, если она, условно говоря, отвернется от Белоруссии, их уровень жизни резко упадет, потому что МАЗы никто на Западе покупать не будет.

Поэтому на низовом уровне, на уровне рабочих Россия не воспринимается так чудовищно, это скорее восприятие, характерное для белорусских элит. А то, что Россия не вкладывалась в гуманитарную сферу в Белоруссии все это время, именно это повлияло на то, что нет никаких пророссийских лидеров, а есть лидеры прозападные, ведь ЕС и США в гуманитарной сфере играли очень серьезную роль…


Белорусские граждане настроены так прагматично и понимают, что без России белорусская экономика не выживет. И это, на самом деле, общее мнение – в Белоруссии все понимают, что действительно производственные цепочки с советского времени живут по сей день и их разрыв означает голод, смерть», – заявил Аверьянов-Минский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть