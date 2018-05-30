30.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Белорусы осудили украинского шпиона на 8 лет

Председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что украинец Павел Шаройко был приговорен к восьми годам заключения за шпионаж, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Восемь лет. Этот суд состоялся еще в феврале. В принципе его вина доказана», — цитирует Вакульчика БЕЛТА.

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По словам главы КГБ, в настоящее время Шаройко содержится в следственном изоляторе КГБ.

Говоря о возможном обмене украинского журналиста на гражданина Беларуси Юрия Политику, которого судят в Украине тоже за шпионаж, Вакульчик сказал, что эти дела не связаны.

При этом, продолжил он, практика обмена осужденных используется республикой: ранее Беларусь обменяла кадрового разведчика, «которого мы задержали несколько лет назад, на наших граждан, которые были задержаны в другом государстве».

Ранее про приговор Шаройко сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Шаройко был задержан в Минске, 17 ноября 2017 года. Журналиста обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины. В КГБ Беларуси Шаройко обвиняли в «создании в республике агентурной сети».