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Белорусы осудили украинского шпиона на 8 лет
Председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что украинец Павел Шаройко был приговорен к восьми годам заключения за шпионаж, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
«Восемь лет. Этот суд состоялся еще в феврале. В принципе его вина доказана», — цитирует Вакульчика БЕЛТА.
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По словам главы КГБ, в настоящее время Шаройко содержится в следственном изоляторе КГБ.
Говоря о возможном обмене украинского журналиста на гражданина Беларуси Юрия Политику, которого судят в Украине тоже за шпионаж, Вакульчик сказал, что эти дела не связаны.
При этом, продолжил он, практика обмена осужденных используется республикой: ранее Беларусь обменяла кадрового разведчика, «которого мы задержали несколько лет назад, на наших граждан, которые были задержаны в другом государстве».
Ранее про приговор Шаройко сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
Шаройко был задержан в Минске, 17 ноября 2017 года. Журналиста обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины. В КГБ Беларуси Шаройко обвиняли в «создании в республике агентурной сети».
Метки: Беларусь, Павел Шаройко, Приговор, Украина, шпионаж
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