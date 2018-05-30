Политнавигатор - Новости России и Украины
30.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
  166 просмотров
Киев, Криминал, Общество, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина

Белорусы осудили украинского шпиона на 8 лет


Председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что украинец Павел Шаройко был приговорен к восьми годам заключения за шпионаж, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Восемь лет. Этот суд состоялся еще в феврале. В принципе его вина доказана», — цитирует Вакульчика БЕЛТА.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


По словам главы КГБ, в настоящее время Шаройко содержится в следственном изоляторе КГБ.

Говоря о возможном обмене украинского журналиста на гражданина Беларуси Юрия Политику, которого судят в Украине тоже за шпионаж, Вакульчик сказал, что эти дела не связаны.

При этом, продолжил он, практика обмена осужденных используется республикой: ранее Беларусь обменяла кадрового разведчика, «которого мы задержали несколько лет назад, на наших граждан, которые были задержаны в другом государстве».

Ранее про приговор Шаройко сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Шаройко был задержан в Минске, 17 ноября 2017 года. Журналиста обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины. В КГБ Беларуси Шаройко обвиняли в «создании в республике агентурной сети».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть