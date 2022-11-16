Белорусы подбили и приземлили украинский дрон-шпион
Белорусские пограничники сбили украинский беспилотник.
Об этом сегодня сообщает Госпогранкомитет Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Пинские пограничники в 100 метрах от белорусско-украинской границы обнаружили квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на территорию Республики Беларусь. Дрон был сбит пограничным нарядом из автомата Калашникова. Квадрокоптер был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Беларуси», – говорится в сообщении.
«Наши в очередной раз врезали по наглой бандеровской роже», – прокомментировал сообщение белорусский политолог Александр Шпаковский в своем ТГ-канале.
Напомним, 2 ноября в 1 километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе был принудительно посажен дрон, который был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.