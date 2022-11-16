Белорусы подбили и приземлили украинский дрон-шпион

16.11.2022  18:22 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Белорусские пограничники сбили украинский беспилотник.

Об этом сегодня сообщает Госпогранкомитет Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белорусские пограничники сбили украинский беспилотник. Об этом сегодня сообщает Госпогранкомитет Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора»....

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«Пинские пограничники в 100 метрах от белорусско-украинской границы обнаружили квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на территорию Республики Беларусь. Дрон был сбит пограничным нарядом из автомата Калашникова. Квадрокоптер был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Беларуси», – говорится в сообщении.

«Наши в очередной раз врезали по наглой бандеровской роже», – прокомментировал сообщение белорусский политолог Александр Шпаковский в своем ТГ-канале.

Напомним, 2 ноября в 1 километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе был принудительно посажен дрон, который был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы.

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