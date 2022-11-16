Белорусы подбили и приземлили украинский дрон-шпион

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Новости Украины

Белорусские пограничники сбили украинский беспилотник.

Об этом сегодня сообщает Госпогранкомитет Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пинские пограничники в 100 метрах от белорусско-украинской границы обнаружили квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на территорию Республики Беларусь. Дрон был сбит пограничным нарядом из автомата Калашникова. Квадрокоптер был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Беларуси», – говорится в сообщении.

«Наши в очередной раз врезали по наглой бандеровской роже», – прокомментировал сообщение белорусский политолог Александр Шпаковский в своем ТГ-канале.

Напомним, 2 ноября в 1 километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе был принудительно посажен дрон, который был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы.