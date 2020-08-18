18.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина, Экономика
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Белорусы пополнят армию украинских и молдавских заробитчан


Победа белорусской оппозиции, не согласной с переизбранием президентом Александра Лукашенко, не сулит ничего хорошего экономике страны.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Комсомольской правде» высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

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«У нас перед глазами пример Украины. Что-то я не видел, чтобы там за последние 6 лет что-то создали. Во времена премьер-министра Гройсмана удалось добиться определенной макроэкономической стабильности, но сделано это было за счет дискредитации национального производителя, за счет вписывания страны в невыгодные ей международные финансовые обязательства. Боюсь, это ждет и Белоруссию. Если она будет идти по сценарию оппозиции, белорусской экономики не останется», – считает эксперт.

Он прогнозирует, что страну после победы майданщиков ожидает массовая безработица.

«Страна превратится в производителя и частично экспортера сельскохозяйственной продукции. Ничего из того, что сейчас держит белорусов дома, работать не будет. Они примкнут к украинцам, молдаванам и прибалтам, которые вынуждены уезжать на заработки за границу», – считает собеседник издания.

Также он убежден, что для Запада Белоруссия представляет интерес лишь как средство сдерживания России.


«Они не хотят, чтобы наше влияние имело место где-либо. Приоритет Запада, которым он всегда будет руководствоваться – слабая Россия, зависимая и не имеющая возможности проводить свой внешнеполитический курс», – резюмировал Брутер.

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