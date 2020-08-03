03.08.2020, Минск, Михаил Рябов
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Белорусы послушали Путина и сделали выводы о Лукашенко


Задержание российских граждан бросает тень на Белоруссию, как на нейтральную площадку для переговоров по гражданскому конфликту на Донбассе.

Об этом в эфире программы «Соловьёв life» заявил заместитель председателя Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) по молодёжной политике Эльвира Мирсалимова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минск – это нейтральная площадка по урегулированию конфликта на Донбассе. Сюда приезжают донецкие ребята, украинская сторона – и они вместе, на равных условиях ведут переговоры. Да, долго, да, медленно, да, малорезультативно, но – это происходит. События с задержанием российских граждан, и уж тем более озвученная возможность выдачи Минском задержанных Украине, по сути – на расправу,  ставит под вопрос статус нейтральности Беларуси в вопросах Донбасса. Сможет ли Минск и дальше оставаться площадкой для переговоров? Вот, на что бросается тень», – заявила Мирсалимова.

Она рассказала, как жители Белоруссии воспринимают разразившийся скандал.

«С одной стороны, мы видим белорусскую пропаганду, основанную на предположениях и необоснованных обвинениях, а, с другой стороны, мы слышим официальные заявления из Кремля о «безосновательном задержании». Все мы понимаем, кто такой Путин, – это самый осведомлённый и информированный человек на планете: любое его заявление имеет чёткое обоснование. Поэтому граждане страны всё понимают и делают выводы», – подытожила Мирсалимова.

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