Белорусы поставили в ОБСЕ вопрос об украинской оккупации Крыма

25.09.2019, Варшава, Максим Карпенко

23 года нахождения Крыма под контролем Киева были временем «украинской оккупации» полуострова. Об этом в рамках конференции в ОБСЕ в Варшаве заявил председатель национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Общественник назвал период нахождения Крыма в составе Украины оккупацией и пригласил бывшего генсека ОБСЕ, ныне – Верховного комиссара по национальным меньшинствам Ламберто Занье посетить полуостров и лично убедиться в правильности выбора крымчан.

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«Белорусы Крыма в 2017-м году выступили инициаторами создания уникального объединения, которое невозможно было представить в период 23-летней украинской оккупации нашего полуострова, – создание Ассамблеи славянских народов Республики Крым, – которое объединяло в себе крупнейшие национально-культурные организации Крыма, Русскую общину Крыма, Украинскую общину Крыма и Белорусскую общину Крыма.

Мы – белорусы Крыма, уверены, что будущее Украины возможно только в мирном сосуществовании родственных народов с Россией и Белоруссией. В этой связи просим внести в итоговую резолюцию данной сессии Совещания ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве предложение о необходимости прекращения информационной и экономической войны, развязанной против народов Крыма.

Приглашаем Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Занье лично посетить полуостров, чтобы познакомиться с условиями жизни народов Крыма, а также национальных меньшинств полуострова.

А также касаемо рекомендаций. Рекомендация у меня всего одна – приезжайте в Крым к нам в гости, не слушайте те фейки, которые распространяют товарищи, которые нам совсем не товарищи, из предыдущих выступающих. Посмотрите все своими глазами, и вы убедитесь в том, что многонациональный Крым сделал правильный выбор в 14-м году», – заявил Чегринец.

Его выступление с недовольным лицом прослушал присутствующий в зале глава запрещенного в РФ за экстремизм меджлиса Рефат Чубаров, также прибывший в Варшаву для озвучивания очередных обвинений в адрес России.