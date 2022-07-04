Белорусы пришли к посольству США дать отпор американскому кощунству

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Митинг протеста прошел сегодня в Минске пред посольством США.

Поводом для мероприятия стало вчерашнее поздравление с Днем Независимости Белоруссии, которое опубликовали в Интернете американские дипломаты.

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«День Независимости в Беларуси отмечается в день освобождения Минска от репрессивного режима в 1944 году. Мы уважаем тех, кто боролся за эту победу 78 лет тому назад и тех, кто работает теперь, чтобы Беларусь наконец стала независимой, суверенной, демократичной», – говорится в «поздравлении».

Оно проиллюстрировано картинкой, на которой изображены роза с американским флагом и василек с флагом белорусских националистов, признанным в Белоруссии экстремистской символикой.

Это послание многих возмутило. Придти к американскому посольству призвал людей журналист Григорий Азаренок.

«Вчера представители оборзевшей сверхдержавы-гангстера в нашей стране перешли черту. В святой для каждого гражданина день они посмели сравнить современное поколение белорусов с гитлеровскими оккупантами, а затем пожелали скорейшей “перамоги” наследникам коллаборационистов. Такой хамский и подлый плевок в народ, потерявший в ту войну каждого третьего, терпеть нельзя. Приходите, товарищи, нельзя прощать оскорбления своих предков», – написал Азаренок в своем ТГ-канале.

В назначенное время собралось 150 человек. Люди принесли с собой георгиевские ленты и свечи. Они зажгли их под табличкой «Жертвам демократического режима США». Собравшиеся держали в руках плакаты: «Лукашенко – лучший президент в мире» и «Байден, услышь наш ZOV». Участники митинга скандировали: «Янки, руки прочь от Беларуси!», «Янки, ГОУ хоум!».

Лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич обвинил США в разжигании войны в Европе.

«Мы пришли сюда с миром. Я хочу искренне поздравить американцев с Днем Независимости и сказать: займитесь своей страной. Вы и весь мир будете лучше жить. Никто не просил размещать ваши военные базы. Сейчас баз НАТО больше других по всему миру», – сказал Олег Гайдукевич.