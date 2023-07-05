Белорусы приветствуют «Вагнер» флешмобом

Елена Острякова .  
05.07.2023 22:51
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Польша, Прибалтика, Россия, Спецоперация, Украина


Белорусы устроили флешмоб в соцсетях по поводу предположительного передислоцирования на территорию их страны бойцов ЧВК «Вагнер».

На видео люди поют несколько строк из песни «Вагнер», играй», потом звучит жалобная песня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белорусы устроили флешмоб в соцсетях по поводу предположительного передислоцирования на территорию их страны бойцов...

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Титр поясняет, что так реагируют на новость власти Польши и Литвы.

В соцсетях также появляются фото лагеря, который строится для «Вагнра» в Могилевской области. Там планируется разместить порядка 8 тыс человек. Ожидается, что россияне будут обучать белорусскую армию.

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