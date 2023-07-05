Белорусы приветствуют «Вагнер» флешмобом

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Белорусы устроили флешмоб в соцсетях по поводу предположительного передислоцирования на территорию их страны бойцов ЧВК «Вагнер».

На видео люди поют несколько строк из песни «Вагнер», играй», потом звучит жалобная песня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Титр поясняет, что так реагируют на новость власти Польши и Литвы.

В соцсетях также появляются фото лагеря, который строится для «Вагнра» в Могилевской области. Там планируется разместить порядка 8 тыс человек. Ожидается, что россияне будут обучать белорусскую армию.