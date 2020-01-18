Белорусы призывают Россию не поддаваться на шантаж Лукашенко

18.01.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусский народ хотел бы, чтобы Россия демонтировала нынешний политических режим в Минске.

Об этом на youtube-канале PolitWera заявил российский политолог Богдан Беспалько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Руководство России не выступает с сильной политической волей к интеграции. Даже можно сказать – к ликвидации режима Лукашенко любыми методами и включению этих территорий в свой состав.

Мне приходится слышать от простых белорусов: «зачем вы кормите этот режим, нам эти деньги не достаются?!».

Требуется политическая воля нашего руководства, чтобы осуществить интеграцию. Сейчас большинство белорусов переживает не из-за отсутствия поставок нефти, а из-за того, что Россия может уступить. Они ждут перемен.

Если Россия вновь поддастся на шантаж человека, который ее презирает, унижает, чуть не плюет, это вызовет разочарование», – сказал Беспалько.

Он признал, что нынешнее «политическое поле в Белоруссии укатано», но, по его мнению, фигуры, способные заменить Лукашенко, в стране есть

«Лукашенко выстроил систему, в рамках которой альтернативы ему нет. Есть политики в Белоруссии, но я не хочу их называть, чтобы не подставить под удар. Они могут прийти на руководящие должности, чтобы осуществлять интеграцию. Но там всегда смотрят на восток, что придут отсюда и займут место Лукашенко», – сказал Беспалько.