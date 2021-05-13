Белорусы стали лидерами по превращению в «поляков»

В последнее время Польша все активнее использует инструменты «мягкой силы» в соседней Белоруссии, предпочитая распространять свое влияние с помощью культурных проектов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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Отмечается, что польские власти курируют множество стипендиальных программ, которые позволяют молодым белорусам получить бесплатное образование в польских университетах, а также финансируют частные школы и лицеи, где, помимо польского языка, дети еще изучают и историю Польши.

Кроме того, используется так называемая «карта поляка» – документ о принадлежности к польской нации, позволяющий получить долгосрочную визу, легально работать в Польше без специального разрешения, вести бизнес на тех же правах, что и граждане страны, получать бесплатно образование и экстренную медицинскую помощь, покупать железнодорожные билеты с большой скидкой и так адлее.

«В последние годы количество выданных «карт поляка» стало стремительно расти. Активнее всего эта программа действует в Белоруссии. Польские власти осознали, что получили эффективный инструмент влияния на белорусское общество», – пишет газета.

В свою очередь старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, эксперт РСМД Дмитрий Офицеров-Бельский обращает внимание, что поляки вначале выдавали «карту» нехотя, проверяя, есть ли польские предки, а потом получить этот документ стало намного легче.

«Сказалось и то, что последние годы в Польше у власти Партия справедливости — партия с националистическим уклоном. Она ориентирована на поддержку соотечественников и тех, кто готов себя таковым объявить. Белоруссия — лидер по выданным «картам поляка», — подчеркнул политолог.

По его мнению, если санкционное давление со стороны Запада усилится, а следовательно, ухудшится экономическая ситуация в Белоруссии, то еще больше белорусов будет пытаться получить «карту поляка» и переехать в Польшу.