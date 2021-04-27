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27.04.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Белорусы стыдят Украину: До чего опустились, а ведь называли себя «второй Францией»!

Новости Украины

Украинские власти, которые с первого дня подписания Минских соглашений заявляют о нежелании вести переговоры с ЛДНР, упускают тот момент, что это Киев с каждым годом всё более теряет возможность говорить с Донбассом.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил близкий к официальному Минску политолог Александр Шпаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти коннотации украинских политиков, которые мы слышим из года в год (с момента подписания Минских соглашений, они подписали – на следующий день началось): мы с Донбассом разговаривать не будем. Мне это напоминает Кису Воробьянинова: никогда Воробьянинов не протягивал руки», что ему Бендер ответил? «Протянешь скоро ноги, старый дуралей».

То есть, пока возможность разговаривать с Донбассом ещё есть, скоро этой возможности не будет, поверьте. Количество граждан РФ в этом регионе растёт в геометрической прогрессии. Связи разорваны – семь лет там нет никакой Украины, скоро с Украиной там будет разговаривать некому и незачем», – сказал Шпаковский.

«Здесь надо ответить на вопрос: вам нужен регион, или вам нужно государство Украина, которое является управляемым Западом субъектом с целью нанесения максимального вреда России и создания России каких-то постоянных проблем? Произошла прибалтизация Украины, у вас на сегодняшний день совершенно лимитрофная политика. Увы. Хотя, когда-то вы считали, что Украина может быть второй Францией», – добавил политолог.

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