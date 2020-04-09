Белорусы теряют доверие к национальной валюте

09.04.2020, Москва, Олег Кравцов

В прошлом месяце белорусский рубль начал стремительно терять в цене по отношению к доллару и евро.

Об этом пишет «Независимая газета», ссылаясь на статистику белорусского Нацбанка.

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«Золотовалютные резервы Белоруссии на 1 апреля составили 7,8 миллиарда долларов, что на 1,456 миллиарда долларов, или 16,3%, меньше, чем было в начале года», – говорится в публикации.

«Как известно, в марте белорусский рубль стал стремительно терять в цене к доллару и евро. Так, по отношению к доллару он потерял 16% стоимости за март и около 23% к началу года. Причина – в падении цен на нефть, а с ними и курса российского рубля, с которым тесно связан белорусский. Доля российского рубля в валютной корзине белорусского составляет 50%», – отмечается в статье.

«Хрупкое доверие белорусов к национальным деньгам, которое только-только начало формироваться в последние два года, сразу же стало разрушаться, и население побежало в обменники», – пишет газета.