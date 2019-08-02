Белорусы ускорят работу по углублению своей интеграции с Россией

02.08.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы действий по углублению интеграции.

Об этом сообщает БЕЛТА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, Александр Лукашенко более подробно проинформировал членов правительства о состоявшихся недавно в Санкт-Петербурге переговорах с Президентом России Владимиром Путиным и дал поручение ускорить работу над согласованием положений обновленной программы действий.

“Все первоначальные сроки, которые были установлены, должны выдерживаться. Буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех пока еще не согласованных вопросов по углубленной интеграции с Российской Федерацией”, – рассказал Сергей Румас.

В ноябре их планируется представить главам государств дорожные карты по секторам.

В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко предложил подготовить программу стратегии действий по интеграции двух стран до 8 декабря 2019 года – к 20-летию Союзного государства.