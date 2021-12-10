Белорусы в Крыму. Пора бы посетить официально

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В Крым прибыла белорусская делегация. Целью визита один из ее представителей, научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, политолог Алексей Дзермант, назвал «обмен мнениями относительно развития дальнейших интеграционных процессов».

Делегация в четверг уже посетила в Ялте могилу белорусского поэта Максима Богдановича, со дня рождения которого исполнилось 130 лет. На пятницу же запланировано участие в Ливадийском форуме, в рамках которого пройдет заседание экспертного клуба «Россия – Белоруссия».

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Всего в составе делегации 5 человек. Помимо Дзерманта туда вошли заместитель председателя общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько, член Конституционной комиссии Александр Шпаковский, научный сотрудник, председатель оргкомитета политической партии «Союз» Сергей Лущ, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

Всех их объединяет одно – они политологи, яркие представители лукашенковского экспертно-пропагандистского пула. Из тех, что не вылезают из эфира различных ток-шоу, и на мнение которых постоянно ссылаются на провластных сайтах и телеграм-каналах.

Соответственно, информационного шума в Белоруссии по крымской тематике в ближайшее время будет много. До сих пор члены этой делегации по вопросу признания Крыма высказывались уклончиво.

Так, Алексей Дзермант в мае на волне шумихи вокруг запрета полетов «Белавиа» сказал, что лично его позиция – однозначно признавать и запустить в Крым прямой рейс из Минска, однако любой лидер государства должен просчитывать последствия своих решений, включая перспективу отношений с Украиной. Вроде бы «я не против, но «бацьке» виднее, он все просчитает».

Другой эксперт, Александр Шпаковский и вовсе свалил вину на постоянное будирование темы признания Крыма на… российских либералов.

«В России есть определенные круги, которые просто используют тему Крыма, как и многие другие нюансы белорусско-российских отношений, чтобы дополнительно обострять ситуацию и пытаться каким-то образом выставить Лукашенко в негативном свете», – отметил он, добавив, что это в основном «так называемые либеральные силы – поэтому, этим аспектом Президента Белоруссии по-прежнему будут дразнить».

И это – всего месяц назад, после того, как Лукашенко во время заседания Высшего госсовета Союзного государства прямо заявил, что намерен посетить полуостров.

30 ноября Александр Лукашенко заявил, что «Крым де-факто и де-юре стал российским». Изменится ли после этого риторика представителей его экспертного пула? Скоро увидим. Пока же мы услышали слова того же Шпаковского, который в интервью российско-белорусскому телеканалу БелРосТВ уже сказал, что никакого отношения к данному визиту белорусское государство не имеет, а сам он, как и Дзермант с Авдониным, прилетели исключительно ради экспертно-исследовательского интереса. И он прав. В составе делегации нет ни одного государственного чиновника. Одни эксперты-политологи.

Экспертный интерес – это, конечно, хорошо. И любые формы подобной «народной дипломатии», направленные на сближение Белоруссии и Крыма, я приветствую. Я сам в начале ноября тоже был в Крыму и тоже в составе белорусской делегации, не имеющей отношения к государству. Вот только позицию свою артикулировал гораздо более четко.

Кстати, не так давно некоторые телеграм-каналы распространяли «инсайды» о том, что 9 декабря отметить юбилей Максима Богдановича должен был прилететь сам Лукашенко. Так ли это, сказать сложно. Но, в любом случае, не срослось.

Визиты неофициальных делегаций нужны и важны. Как близких к власти, так и не очень. Политологов, политиков, бизнесменов… Вплоть до школьников в оздоровительные лагеря. Но хотелось бы поскорее дождаться официального визита. Тем более, он уже обещан.