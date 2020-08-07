Белорусы в шоке от слов Лукашенко о Крыме

07.08.2020, Москва, Елена Острякова

Большинство белорусов поддерживает воссоединение Крыма с Россией и болезненно восприняли слова Александр Лукашенко о том, что он на месте украинского руководства в 2014 году он развязал бы войну на полуострове.

Об этом «ПолитНавигатору» заявила зампред белорусской Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У белорусских граждан не возникает вопрос о принадлежности Крыма. Возвращение полуострова в Россию воспринимается обычными людьми естественно, как историческая справедливость. Например, наша Республиканская партия труда и справедливости ещё шесть лет назад, по итогам крымского референдума, признала Крым российским.

Безусловно, военная риторика заставляет сжиматься сердце у любого нормального человека. Слышала мнение, что, дескать, слова Лукашенко в первую очередь, – это сигнал России. Проекция крымской ситуации на свою страну, воспринимается как намек о силовом решении в случае массовых беспорядков. И также намек на недопустимость сепаратистских настроений в приграничных с Россией регионах.

В этой связи напомню, что британские военные приезжали на Витебщину и проводили здесь совместные учения. Также меня насторожила информация, высказанная военкором Семёном Пеговым в эфире программы «Соловьёв live», что на территории Витебской и Могилевской областей имеются лагеря, в которых якобы проходят обучение и тренировки бойцы неких националистических формирований», – сказала Мирсалимова.

При этом она признала, что «украинская тема» в белорусском обществе всё же обострена.

«Время от времени из уст белорусских экспертов звучат непонятные заявления, что, дескать, конфликт на Украине – это война между РФ и США руками украинцев. Или, совершенно жуткие высказывания, мол, «бандеровцы не так уж и не правы». Тут комментарии, как говорится, излишни. Всё это неприемлемо.

Также вызывает недоумение, что белорусское законодательство не делает различия между украинскими боевиками-националистами, по сути, неонацистами, и донецкими ополченцами, защищающими свои дома, сёла и города на Донбассе. Оттого и происходят истории, как с недавним задержанием и обвинением российских граждан», – сказала Мирсалимова.