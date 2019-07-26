Белорусы заигрывают с бандеровцами, но критикуют Россию за несогласованность

26.07.2019, Москва, Елена Острякова

Между российскими и белорусскими предприятиями не должно существовать конкуренции, поскольку экономики двух стран взаимно дополняют друг друга.

Об этом в эфире телеканалу ОНТ заявил Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович, передает корреспондент «Полит Навигатора».

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«Я считаю, что на совместном рынке, который мы строим, конкуренция между российскими и белорусскими производителями излишня. Евросоюз имеет успехи, потому что достаточно жестко регламентирует, кому и чем заниматься при, казалось бы, свободной конкуренции на общем рынке. Я не призываю дружить против кого-то. Но мы и объединяем наши усилия для того, чтобы выступать с единой согласованной позицией в отношении третьих стран», – сказал Мясникович.

При этом он сразу же привел пример, опровергающий его же тезис.

«Матвиенко показала мне письмо одного из белгородских руководителей, где он жалуется на то, что белорусы строят биологическое производство совместно с китайцами в Минской области и будут производить незаменимые аминокислоты для комбикормовой промышленности. Мол, зачем это белорусам, если у нас в Белгородской области есть соответствующее предприятие. На это я сказал: а почему у вас в Иваново создаются мощности, аналогичные «Могилевхимволокну». Это не по принципу «сам такой». Давайте такие принципиальные вещи делать по согласованной программе», – сказал Мясникович.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение своего украинского коллеги Владимира Зеленского посетить Форум регионов, который пройдет в октябре в Житомире.

Таким образом, официальный Минск намерен крепить экономические связи с Украиной, против которого союзник – Москва – вводит экономические санкции за антироссийскую политику, продолжающуюся уже и при новом президенте.

В прошлом году Лукашенко также встречался с руководством Украины на форуме регионов, который открылся уже после известия о введении Россией первой волны санкций в отношении Киева.