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01.09.2021 12:33 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Дзен, Крым, Политика, Россия, Сюжет дня
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Белорусы запустили инициативу в поддержку официального признания Крыма российским

Сегодня для Белоруссии наступило наиболее удобное время признать российский статус Крыма. Об этом, передает...

Сегодня для Белоруссии наступило наиболее удобное время признать российский статус Крыма.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил Артем Агафонов, лидер белорусского объединения «Гражданское согласие», которое инициировало в стране общественную кампанию «Признай Крым!».

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«Сейчас наиболее удобный момент для этого. Раньше страшила проблема санкций за признание Крыма российским. Сейчас мы и так под санкциями, и Запад уже боится усиливать санкционное давление, потому что понимает: с одной стороны, это вредит его экономическим интересам, а с другой – чем больше давить на нас санкциями, тем более тесно мы вынуждены интегрироваться с Россией. А отношения с Украиной у нас и так хуже некуда, она против нас уже сделала очень недружественные шаги. Так что и тут бояться нечего», – сказал Агафонов.

Он также напомнил, что год назад Россия оказалась единственной страной, которая поддержала белорусское руководство.

«И спасла нас от очень серьезных потрясений. Не может быть Союзного государства, в котором одна его часть не признает в полной мере территориальную целостность другой. Это недоразумение должно быть срочно устранено», – убежден общественник.

«Третья причина – внутрибелорусская. Сейчас пророссийское движение у нас достаточно разрозненное. Мы делимся на сторонников Лукашенко, на тех, кто ему оппонирует, правые, левые… И именно по вопросу Крыма у пророссийского движения есть консенсус. Поэтому мы выбрали тему Крыма как точку консолидации, сближения пророссийских сил. И видим, что не ошиблись», – добавил собеседник издания.

Также он оценил шансы инициативы на успех.

«Логика политических процессов в Белоруссии такова, что нам необходимо заручиться серьезной поддержкой России. Для этого надо решить все спорные вопросы и недоразумения в двусторонних отношениях. Жизнь толкает Лукашенко к окончательному отказу от многовекторности как вида геополитического двурушничества – и вашим, и нашим. Когда Крым признают в Минске? Может, до конца этого года, в будущем – практически наверняка», – резюмировал Агафонов.

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