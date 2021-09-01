Белорусы запустили инициативу в поддержку официального признания Крыма российским

01.09.2021 12:33 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Сегодня для Белоруссии наступило наиболее удобное время признать российский статус Крыма.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил Артем Агафонов, лидер белорусского объединения «Гражданское согласие», которое инициировало в стране общественную кампанию «Признай Крым!».

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«Сейчас наиболее удобный момент для этого. Раньше страшила проблема санкций за признание Крыма российским. Сейчас мы и так под санкциями, и Запад уже боится усиливать санкционное давление, потому что понимает: с одной стороны, это вредит его экономическим интересам, а с другой – чем больше давить на нас санкциями, тем более тесно мы вынуждены интегрироваться с Россией. А отношения с Украиной у нас и так хуже некуда, она против нас уже сделала очень недружественные шаги. Так что и тут бояться нечего», – сказал Агафонов.

Он также напомнил, что год назад Россия оказалась единственной страной, которая поддержала белорусское руководство.

«И спасла нас от очень серьезных потрясений. Не может быть Союзного государства, в котором одна его часть не признает в полной мере территориальную целостность другой. Это недоразумение должно быть срочно устранено», – убежден общественник.

«Третья причина – внутрибелорусская. Сейчас пророссийское движение у нас достаточно разрозненное. Мы делимся на сторонников Лукашенко, на тех, кто ему оппонирует, правые, левые… И именно по вопросу Крыма у пророссийского движения есть консенсус. Поэтому мы выбрали тему Крыма как точку консолидации, сближения пророссийских сил. И видим, что не ошиблись», – добавил собеседник издания.

Также он оценил шансы инициативы на успех.

«Логика политических процессов в Белоруссии такова, что нам необходимо заручиться серьезной поддержкой России. Для этого надо решить все спорные вопросы и недоразумения в двусторонних отношениях. Жизнь толкает Лукашенко к окончательному отказу от многовекторности как вида геополитического двурушничества – и вашим, и нашим. Когда Крым признают в Минске? Может, до конца этого года, в будущем – практически наверняка», – резюмировал Агафонов.