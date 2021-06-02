Белорусы ждут Украину в ЕАЭС

02.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Единственными перспективными рынками сбыта белорусской продукции являются рынки Евразийского экономического союза. То же самое касается и Украины, которая станет членом ЕАЭС после смены власти в этой стране.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил белорусский оппозиционный политик Александр Скурчаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Скурчаева, пример Украины показал, что в Европейском союзе особых перспектив для Белоруссии и ее товаров нет.

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«Куда мы можем продать свою продукцию – ту, которая есть сейчас? Это единственный рынок Евразийского экономического союза, где мы должны договариваться, чтобы иметь равные условия. И здесь экономическая интеграция для белорусской промышленности и экономики крайне важна. Мы видим пример Украины, которая, по большому счету, могла бы встроиться в какие-то европейские рынки, но по большому счету это осталось только в неких фантазиях.

Я совершенно уверен в том, что в течение некоторого времени, может быть, не на следующих выборах, но через выборы на Украине будет тот президент, который будет отстаивать национальные интересы. Я совершенно уверен, что в будущем в Евразийском экономическом союзе будет еще и республика Украина. У меня нет ни единого сомнения в этом плане», – заявил Скурчаев.