Подпишись на рассылку
02.06.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Украина, Экономика
Просмотров:

Белорусы ждут Украину в ЕАЭС

Новости УкраиныЕдинственными перспективными рынками сбыта белорусской продукции являются рынки Евразийского экономического союза. То же самое...

Единственными перспективными рынками сбыта белорусской продукции являются рынки Евразийского экономического союза. То же самое касается и Украины, которая станет членом ЕАЭС после смены власти в этой стране.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил белорусский оппозиционный политик Александр Скурчаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По мнению Скурчаева, пример Украины показал, что в Европейском союзе особых перспектив для Белоруссии и ее товаров нет.

«Куда мы можем продать свою продукцию – ту, которая есть сейчас? Это единственный рынок Евразийского экономического союза, где мы должны договариваться, чтобы иметь равные условия. И здесь экономическая интеграция для белорусской промышленности и экономики крайне важна. Мы видим пример Украины, которая, по большому счету, могла бы встроиться в какие-то европейские рынки, но по большому счету это осталось только в неких фантазиях.

Я совершенно уверен в том, что в течение некоторого времени, может быть, не на следующих выборах, но через выборы на Украине будет тот президент, который будет отстаивать национальные интересы. Я совершенно уверен, что в будущем в Евразийском экономическом союзе будет еще и республика Украина. У меня нет ни единого сомнения в этом плане», – заявил Скурчаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть