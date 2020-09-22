22.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Запад, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал
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«Белотурки» из окружения Макея переобуваются в прыжке


Многовекторная политика «в условиях столкновения геополитических проектов, на фоне процесса объединения государств в макрорегионы и разрушения глобальной торговой и финансовой систем» – больше не обеспечивает условия для благоприятного развития Белоруссии.

Об этом в своем блоге пишет председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Андрей Савиных, близкий к прозападному министру иностранных дел Владимиру Макею, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полагаю, что эту политику надо корректировать. Приоритетом для нас остается укрепление политических, экономических и военных отношений с Российской Федерацией в рамках Союзного государства. Убежден, что высшим приоритетом для нас остается укрепление политических, экономических и военных отношений с Российской Федерацией в рамках Союзного государства. Эта страна была, есть и останется нашим главным и самым близким стратегическим партнером», – пишет Савиных.

К приоритету этого же уровня он относит развитие отношений со странами Евразийского экономического союза, с перспективой его расширения.

К приоритету второго уровня сенатор предлагает отнести двусторонние отношения со странами Евразийского материка — Китаем, Турцией, Вьетнамом, Ираном, Индией.

«С учетом соседства и в связи с масштабом достигнутого, пусть и уменьшающегося потенциала военной и экономической мощи, к этому уровню, полагаю, должны быть отнесены отношения с ЕС и США или, как сегодня становится популярным выражаться, коллективным Западом.


Но, как представляется, развитие отношений в этом направлении должно оцениваться с точки зрения геополитических рисков, а акцент должен быть сделан на торгово-экономическом, цифровом, научном и экологическом взаимодействии, что собственно говоря, во многом будет отражать текущий статус наших отношений. И не более!», – пишет Савиных.

Ранее в одном из интервью Савиных рассказывал, как в бытность дипломатом объяснял турецким партнерам различие между русскими и белорусами по аналогии с понятием «белые турки», под которыми подразумеваются более образованные и продвинуты представители народа.

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