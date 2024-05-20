«Белоусов опасен»: Украину до сих пор спасали российские коррупционеры – Каспаров

Елена Острякова.  
20.05.2024 16:09
  (Мск) , Москва
Просмотров: 901
 
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская коррупция спасла Украину в первый год СВО.

Об этом бывший шахматист и иноагент Гарри Каспаров заявил в интервью польскому телеканалу «Белсат», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская коррупция спасла Украину в первый год СВО. Об этом бывший шахматист и иноагент...

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По мнению иноагента, приход Белоусова резко изменит ситуацию для Киева в худшую сторону.

«Вообще-то российская коррупция спасла Украину. Никоим образом коррупцию не поддерживаю. Коррупция – плохая вещь. Только именно российская коррупция спасла Украину от разгрома в первый год, и помогает сейчас», – сказал Каспаров.

Он назвал нового министра обороны РФ Андрея Белоусова «очень эффективным» и считает, что с его приходом «война будет бесконечной».

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