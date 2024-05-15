Белоусов пришёл в Минобороны не деньги считать – Чадаев

Любовь Смирнова.  
15.05.2024 21:54
  (Мск) , Севастополь
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Наука, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Андрей Белоусов пришел в Минобороны РФ не только и не столько считать деньги, сколько внедрять новые технологии, от которых теперь напрямую зависит жизнь бойцов на фронте.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Андрей Белоусов пришел в Минобороны РФ не только и не столько считать деньги, сколько...

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«Он точно пришел не только считать деньги, то есть не только в качестве экономиста, который будет разбираться в финансовых потоках. Но ещё и в качестве человека, который отвечает за войну технологий. А мы видим сейчас, что от успеха войны технологий напрямую зависит жизнь. И здесь дело не только в простой экономике, а это еще и очень жёсткое понятие «обменный курс»: сколько наших гибнет на одного погибшего противника, или сколько противников гибнет на одного нашего.

Это прямо зависит от скорости внедрения и тиражирования изобретений, зарекомендовавших себя решений. Потому что главная проблема состоит в том, что даже хорошие решения, работающие, они остаются нишевыми. Они остаются в рамках одного своего подразделения: кто-то что-то наколхозил, это точно применяется и, как правило, так и остаётся такими колхозными тиражами, максимум, в сотни единиц изделий», – отметил он.

По словам эксперта, у предыдущего руководства Минобороны были напряжённые отношения с ВПК ещё до СВО: были конфликты по линии Шойгу – Ростех по поводу гособоронзаказа и его исполнения. По словам Чадаева, в этой сфере все было и остаётся непросто, и эти «авгиевы конюшни» еще разгребать и разгребать.

В качестве примера эксперт привел организацию производства беспилотников и антидроновых установок. По сути, это новая отрасль промышленности, которую Белоусов курировал на предыдущем посту вице-премьера. Его доклад президенту по поводу положения дел в сфере производства беспилотников разительно отличался от бравурных докладов разного рода начальников, и это все заметили.

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