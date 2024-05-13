Белоусов пришёл вовремя: идёт война против Запада на измор – Подберёзкин

Любовь Смирнова.  
13.05.2024 21:39
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Нынешняя война сочетает в себе вопросы обеспечения безопасности и социально-экономического развития, и нужды обороны не должны его остановить.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешняя война сочетает в себе вопросы обеспечения безопасности и социально-экономического развития, и нужды обороны...

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«Реально проблема заключается в том, что та война, которую нам навязали на Западе, она идет на измор. Война, сочетающая решение вопросов безопасности с вопросами социально-экономического развития. И это касается не только России, а многих других государств.

И если государство в этих условиях сможет решить задачи развития параллельно с обеспечением безопасности, оно победит. Чисто военная задача – это не главное в этой войне, это сопутствующая задача. А вот задача обеспечения работы экономики и материально-технического обеспечения военных действий при том, чтобы не остановить развитие страны – это главное», – подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что после инаугурации президент Путин подписал два указа, касающиеся суверенитета в гуманитарной сфере, поскольку боевая устойчивость во многом обеспечивается идеологически, и о национальных целях развития. Во многом в эти указы вошло то, что не выполнено с майских указах 2012 года.

«И в данном случае приход нового министра – это не просто гражданский человек в руководстве Минобороны, это раздел функций Генштаба и министерства, который будет идти дальше. Потому что задача министра обороны более широкая, чем руководство военной операцией. Там и так начальников хватает.

Герасимов, судя по всему, останется. Значит, останутся Салюков, Евкуров и другие военачальники. А что касается гражданских заместителей министра, видимо, они либо уйдут на пенсию, либо вслед за Шойгу в Совбез.

Но не это главное – главное, что приходит человек, не просто макроэкономист, а со знанием стратегического планирования и прогнозирования, что прежде вообще отрицалось», – заключил Подберезкин.

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