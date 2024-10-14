Белоусов решил положить конец теневому «зерновому коридору», процветавшему при Шойгу

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С сентября Россия изменила тактику борьбы с теневым «зерновым коридором», который украинцы запустили без согласования с Москвой – если раньше русская армия наносила удары по портовой инфраструктуре, теперь регулярным прилётам «Искандеров» и «Калибров» подвергаются суда, рискующие зайти в порты Большой Одессы.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание военный эксперт, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв.

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Он подчеркнул, что используемый маршрут имеет два плеча: от Одессы на Босфор мимо Болгарии и Румынии, и через Дунай и Хорватию в Средиземное море. По некоторым данным, за год Украина заработала на «зерновом коридоре» порядка 16 миллиардов долларов.

«Как известно, ещё в бытность министром обороны Сергея Шойгу, сразу же после выхода из «зерновой сделки» мы заявили о том, что будем пресекать маршруты доставки на Украину грузов военного назначения. Была одна показательная высадка досмотровой группы на судно, которая ничего не нашла, и судно пошло в Измаил. Через два дня с резким заявлением по этому поводу выступила Турция. Я не буду оценивать наши действия, но больше никаких действий мы не предпринимаем. Точно так же, как и не нашли воплощения слова Шойгу по пресечению судов, которые возят военные грузы. А то, что их возили и возят, это к гадалке не ходи», – подчеркнул эксперт.

Однако если раньше удары ВКС наносили по портовой инфраструктуре, задействованной в поставках вооружения на Украину, то с начала сентября удары стали наносить непосредственно по судам.



«Украина взяла на себя серьёзную ответственность за безопасность, и мы, в свою очередь, заявляли, что ударам будут подвергаться суда. Решение капитан, или оператор судна, на проход в порт Одессы принимают самостоятельно на свой страх и риск. И я так полагаю, что если мы таким способом не прекращаем деятельность этого «зернового коридора», то по крайней мере в значительной мере усложняем его возможности», – заключил Горбачёв.