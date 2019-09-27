«Беловежский зубр» обозвал Лукашенко «придатком Путина»

27.09.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ничем не может помочь Украине на Донбассе, поскольку полностью зависим от своего российского коллеги Владимира Путина.

Об этом в интервью меджлисовскому телеканалу АТР заявил бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич, известный тем, что в свое время подписал «беловежские соглашения» о ликвидации СССР.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Когда он говорит, что может что-то сделать на Донбассе, это все глупости. Белорусские власти помогают вербовать наемников на российский бок и мешают другим посредникам искать добровольцев, чтобы помочь Украине. К счастью, пророссийская политика Лукашенко не разделяется большинством украинского народа», – сказал Шушкевич.

Он утверждает, что все, что говорит Лукашенко, согласовано с Путиным.

«От Лукашенко вы никогда не услышите никаких слов, которые бы не понравились Путину. Иначе он не будет тут править. Он будет вам толковать, что он готов помочь, хотя сделать он ничего конкретного не может. Этот придаток путинской политики жонглирует белорусской независимостью. Если он поступит по-другому, то Путин может перекрыть газовый краник и перестать продавать газ и нефть. Это будет конец Лукашенко», – считает Шушкевич.

Лукашенко на встрече с украинскими журналистами заявил, что Белоруссия готова принять участие в восстановлении Донбасса, а также направить войска, чтобы взять под контроль границу с Россией.