Белозерская: Нужно взять Москву и подписать капитуляцию

18.06.2022  12:07 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украине понадобиться не менее года, чтобы отвоевать территории, которые она потеряла с 2014-го по сегодняшний день.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявила украинская националистка, экс-боевик запрещенного в России ДУК «Правый сектор», офицер ВСУ Елена Белозерская, отвечая на вопрос, понесет ли Россия ответственность за спецоперацию.

Украине понадобиться не менее года, чтобы отвоевать территории, которые она потеряла с 2014-го по...

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«Чтобы ответила по полной, как нацистская Германия, нужно взять Москву и подписать с преемниками Путина полную и безусловную капитуляцию. Если этого не произойдет, ответит частично и со временем будет новая российская агрессия.

Если считать окончанием войны освобождение всех украинских территорий, включая Крым, тогда война будет продолжаться еще не менее года. А если – уничтожение России совместными с союзниками усилиями – тогда гораздо дольше», – считает Белозерская.

По ее словам, события последнего десятилетия показали, что в НАТО принимали какое-то количество стран, «руководители которых, судя по их действиям и высказываниям, подкуплены российскими газорублями».

«А поскольку любое решение Североатлантического союза требует одобрения всеми его членами, он как инструмент коллективной безопасности не работает. Очевидно, пора создавать новое объединение, в которое войдут страны, готовые сразу начать воевать, если нападут на одно из них или государство, которое это объединение решит защитить.

В него должны войти государства, обладающие подготовленной и мотивированной армией, значительные военные и экономические возможности. Это могут быть США, Великобритания, Украина, Польша, страны Балтии. Украина в этом объединении, очевидно, будет играть роль силовой составляющей. Наш опыт ведения боевых действий будет изучать весь мир», – уверяет националистка.

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