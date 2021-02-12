«Белтелерадиокомпания» побоялась показать русофобское выступление на Всебелорусском народном собрании

12.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Известная своей антироссийской риторикой экс-кандидат в президенты РБ Анна Канопацкая выступила на Всебелорусском народном собрании, потребовав от России компенсации за якобы «вмешательство в выборы».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет Коммерсант».

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Уточняется, что как только Канопацкой, которая считается ручной и управляемой официальным Минском оппозиционеркой, предоставили слово, в эфире «Белтелерадиокомпании» запустили выпуск новостей, в котором сказали, что первый день ВНС закончился.

Свой текст выступления она предоставила изданию.

«Мы все видим: белорусское общество разделено на две части. Одна часть — это вы, сторонники действующей власти, вторая часть — это мы, ее политические оппоненты. Сегодняшнее мероприятие можно смело назвать «слетом победителей». Да, в этом электоральном цикле вы оказались сильней, сплоченней, организованней. Вас оказалось больше, вам было что терять, и вы победили», – заявила выступающая.

По ее словам, после прошлогодних выборов президента возникал развилка.

«Потеря нашей государственности и суверенитета в ходе гражданского противостояния, организованного внешними силами, либо признание вашей победы. Я и мои сторонники, безусловно, предпочтем второе», – расписалась в поддержке власти представитель псевдоппозиции.

Под внешними силами она имела в виду «юридические и физические лица российской юрисдикции», которые якобы пошли на «беспрецедентное вмешательство» в процесс выборов.

«Лукашенко был готов к конституционным изменениям еще за год до начала президентской кампании. Под это формировался абсолютно стерильный состав Палаты представителей VII созыва, в котором даже духа оппозиции не осталось. Однако события электоральной кампании, и в первую очередь вмешательство в этот процесс околокремлевских олигархических структур, эти планы существенно изменили», – сказала газете Канопацкая.

Она также предложила создать межведомственную комиссию, которая «оценит экономический ущерб от действий российских структур». А при отказе от компенсаций, считает Канопацкая, нужно будет «рекомендовать президенту Республики Беларусь отозвать свою подпись под Союзным договором, а решение вопроса передать в судебные инстанции».