«Белые каски» для ЛДНР: что стоит за заявлением Шойгу?

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Новости Украины

Запад готовит громкую провокацию в Донбассе, чтобы признать республики «террористическими организациями».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет специальный корреспондент Александр Коц, работавший в ряде горячих точек планеты.

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Он напоминает о последнем заявлении министра обороны РФ, сообщившего о 120 бойцах американской ЧВК в Донбассе и переброске в Авдеевку и Красный Лиман резервуаров с неустановленным химическим компонентом.

Автор напоминает, что метод химических провокаций прошел обкатку в Сирии, где пособники террористов из так называемых «Белых касок» организовывали инсценировки химических атак, которые якобы проводил официальный Дамаск.

«И вот теперь мы видим, как эта технология перекочевала с Ближнего Востока в Восточную Европу. Запад понимает, что в отношениях с Россией по Украине он зашел в тупик. И нужно что-то экстраординарное, чтобы совершить прорыв. ЛДНР пока никем не признаны террористическими организациями – даже на Украине. Однако, если в прифронтовом городке и в глубоком украинском тылу одновременно рванут две химические бомбы, можно не сомневаться, что вину повесят на Луганск и Донецк. С соответствующими изменениями в статусе. Россия же превращается в страну, поддерживающую террористов.», – пишет журналист.

По его мнению, это будет поводом отказаться от любых переговоров с Москвой по поводу гарантий безопасности со стороны НАТО.

«Как промежуточный вариант – заморозка «Северного потока-2». Как максимум – Запад развязывает себе руки в выборе военной помощи Украине. Ну а России, как сказал сегодня Владимир Путин, отступать уже некуда», – резюмировал Коц.